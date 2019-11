C'est ce qu'on appelle une interview vérité. Une semaine après avoir présenté sa démission, Stéphane Henchoz s'est lâché au sujet de ses anciens joueurs. L'ex-coach du FC Sion s'est exprimé en marge d'une conférence autour de la gestion des médias sociaux chez les sportifs. Propos relayés par Le Nouvelliste, vendredi à la mi-journée.

Contacté pour réagir aux propos de son ancien entraîneur, le club valaisan nous a répondu qu'il avait «pris connaissance des diverses interviews données par Stéphane Henchoz depuis son départ» et qu'il lui souhaitait «tout le meilleur pour son avenir personnel et professionnel», tout en précisant qu'il se réjouissait «de le voir à l’œuvre dans ses nouveaux défis footballistiques».

Sur l'état d'esprit général:

«Je crois que les joueurs qui atterrissent à Sion ont un parcours ou un CV qui leur font penser que ce sont de grands joueurs, des stars. Ce qu’ils ne sont évidemment pas. Qu’ont-ils réalisé comme carrière jusqu’à aujourd’hui? Il y en a un, il a joué à Londres (ndlr: à Arsenal). Enfin, il croit qu’il a joué à Londres. Mais Fortune n’y a que habité. Ça s’arrête là. Je crois qu’on est là au cœur du problème.»

Sur les salaires de certains joueurs (la somme de 60'000 francs mensuels a été avancée par L'illustré):

«Bien sûr que c’est choquant! Si le joueur fait gagner l’équipe, qu’il est talentueux, qu’il s’engage sans rechigner et qu’il apporte du succès au club et qu’en plus le spectateur prend du plaisir à venir le voir, alors ce dernier sera prêt à passer par-dessus ce montant. Ça devient par contre tout de suite plus gênant et il est plus difficile de faire abstraction de ce montant quand ce même spectateur vient au stade, qu’il joue lui-même en troisième ligue et qu’il se dit qu’il est lui aussi capable de produire ce qu’il voit devant ses yeux. Qu’il est en tout cas capable de courir deux fois plus…»

Sur le management employé:

«J’ai été beaucoup plus gentil ici que ce que je ne l’étais à Xamax. Pourquoi? Parce que à Sion, il fallait caresser ces pseudo-stars dans le sens du poil… A Xamax, j’étais dur: quand c’était bien, je leur disais que c’était bien. Quand c’était de la merde, je leur disais aussi que c’était de la merde. Cela provoquait chez eux une réaction. Mais parce que j’avais en face de moi des types avec du caractère (...) Cela n’est tout simplement pas possible quand vous dirigez des types qui vivent dans leur zone de confort et à qui on a toujours répété qu’ils étaient les meilleurs et les plus forts.»