Raheem Sterling a longtemps été une cible de choix pour les tabloïds anglais. Pour ces journaux d’un goût douteux, l’ailier de l’équipe d’Angleterre symbolisait les jeunes footballeurs trop payés et avides de grosses voitures. Sauf que l’ancien de Liverpool, âgé de 24 ans, est bien plus que ça, même s’il n’en fait pas beaucoup la publicité.

En début d’année, Sterling avait tenu à suivre un jeune joueur de Crystal Palace de simplement 13 printemps, qui luttait contre un cancer du sang. La star avait aidé la famille du jeune malade et l’avait mise en contact avec des organisations pouvant lui permettre de passer au mieux ces douloureux moments.

La lutte acharnée du jeune Damary n’y a rien fait et la maladie a fini par l’emporter le mois dernier. Le Cityzen avait alors tenu à lui rendre hommage, après avoir marqué contre la République tchèque le mois dernier. Après son 8e but sous les couleurs des Three Lions, le natif de Kingston en Jamaïque avait dévoilé un t-shirt avec une photo du jeune défunt.

Cette fois, on a appris que Sterling allait prendre en charge intégralement les funérailles du jeune malheureux. «Damary était un jeune garçon spécial, dont l’histoire a touché de nombreuses existences, a indiqué l’international. Il a été positif jusqu’au bout, un exemple pour nous tous.» (nxp)