La nouvelle était dans l'air depuis quelques jours, c'est désormais officiel: Steven Gerrard (37 ans) est le nouveau manager des Glasgow Rangers. L'ancien joueur emblématique de Liverpool (710 matches/186 buts) et de l'équipe d'Angleterre (114/21) s'est engagé pour quatre ans.

Après avoir mis un terme à sa carrière de joueur à Los Angeles en 2016, Steven Gerrard était devenu l'été dernier l'entraîneur des M18 de Liverpool. Il n'aura donc pas attendu longtemps pour faire le grand saut.

Après la déculottée subie dans le Old Firm dimanche (défaite 5-0 sur la pelouse du Celtic), l'entraîneur Graeme Murty avait été démis de ses fonctions. Il a été remplacé pour les trois derniers matches de la saison par ceux qui étaient ses adjoints, Jimmy Nicholl et Jonatan Johansson.

Il appartiendra donc à Steven Gerrard de redonner un tant soit peu de lustre aux Rangers, qui se sont fait piquer la deuxième place du classement par Motherwell dimanche.

«Je suis très honoré d'être le prochain manager des Rangers, a dit Gerrard, cité par les Rangers sur leur compte Twitter. J'ai énormément de respect pour ce club de football, son histoire et sa tradition. Je me réjouis de commencer cette nouvelle aventure aux Rangers, en construisant le futur sur les nombreux succès récoltés par ce club.»

