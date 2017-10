Gordon Strachan, qui n'est lui-même pas très grand (1,68m), a trouvé une raison toute simple à la non-qualification de l'Ecosse pour la Coupe du monde 2018.

«Génétiquement, nous sommes derrières. A part l'Espagne, on était la deuxième équipe la plus petite à part l'Espagne», s'est-il plaint, cité par la BBC, après le match nul de sa sélection contre la Slovénie (2-2).

Ce résultat condamne l'Ecosse à la troisième place du groupe derrière la Slovaquie et le leader anglais.

L'entraîneur a poursuivi sa théorie douteuse: «Peut-être qu'il faudrait mettre les grandes femmes et les grands hommes ensemble et voir ce que ça donne.»

Des propos incongrus qui ont été immédiatement épinglés par les internautes rappelant que la taille de Xavi (1,70m), Iniesta (1,71m) ou encore Pedro (1,67m) n'avait pas empêché l'Espagne de devenir championne du monde en 2010.

Gordon Strachan ???????? Complaining that Scotland fail because they’re the second shortest team.



BEHIND SPAIN pic.twitter.com/qW2ABFjMgA