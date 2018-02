La Suisse affrontera le Panama le mardi 27 mars prochain à Lucerne - coup d'envoi à 19h00 à la swissporarena - dans le cadre de sa préparation pour la Coupe du monde.

Avec l'officialisation de cette rencontre, on connaît, ainsi, le programme complet de la sélection de Vladimir Petkovic avant son envol vers la Russie. Le cadre se réunira le lundi 19 mars pour effectuer un camp d'entraînement de cinq jours en Grèce. Le vendredi 23 mars, elle livrera son premier match de l'année à Salonique contre la Grèce, qui est dirigée désormais par l'ancien entraîneur des Grasshoppers Michael Skibbe.

Le lendemain, l'équipe s'envolera vers Lucerne. Elle s'entraînera à deux reprises avant la rencontre contre le Panama, qui est également qualifié pour la Coupe du monde après avoir pris la troisième place de la phase finale de la Zone CONCACAF derrière le Mexique et le Costa Rica que la Suisse affrontera justement en Russie. A la Coupe du monde, le Panama sera opposé à la Belgique, à l'Angleterre et à la Tunisie dans le groupe G.

La deuxième phase de préparation débutera le dimanche 27 mai à Lugano. Une semaine plus tard, le 3 juin, la Suisse rencontrera l'Espagne à Villarreal avant de mettre un point final à sa préparation le vendredi 8 juin à Lugano contre le Japon. Le lundi 11 juin, l'équipe mettra le cap sur Togliatti, son camp de base durant la Coupe du monde. En Russie, la Suisse figure dans le groupe E et sera opposée au Brésil (le 17 juin à Rostov sur le Don), à la Serbie (le 22 juin à Kaliningrad) et au Costa Rica (le 27 juin à Nizhny Novgorod).

L'ASF informera le public très prochainement sur les modalités des commandes des billets pour les rencontres contre le Panama, l'Espagne et le Japon. (ats/nxp)