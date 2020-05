Et si la VAR ne revenait pas en deuxième saison sur les pelouses helvétiques? Introduit l’été dernier, le recours à l’assistance vidéo (Video Assistance Referee) a permis d’éviter quelques grossières erreurs, rétablissant un parfum de vérité au détriment d’un sentiment d’injustice. Mais son usage coûte cher, plus cher que prévu et il n’est pas certain que les clubs aient tous les moyens voire l’envie de continuer à assurer le prix de son fonctionnement (entre 1,5 et 2 millions de francs pour l’ensemble de la Super League).

Avec la VAR et ce que son utilisation réclament en moyens humains lors de chaque journée de championnat, le coût de l’arbitrage dans l’élite helvétique a ainsi considérablement grimpé pour s’établir aujourd’hui à quatre millions de francs par saison.

Au moment où le modèle économique des clubs va changer en raison du manque à gagner généré par les matches à huis clos - notamment l’absence de recettes aux caisses - et dès l’instant où la Ligue elle-même va devoir aussi réaliser des économies, l’idée de renoncer à l’utilisation de la VAR la saison prochaine est en train de faire surface. Surtout si l’on devait disputer un championnat entier sans public, ce qui pourrait être le cas selon certains prévisionnistes.

Comme on peut l’imaginer, la question d’une suspension de la VAR est hautement sensible. A ce jour, rien d’officiel n’a filtré mais le sujet, selon nos informations, a déjà été abordé de manière informelle par plusieurs dirigeants.

La FIFA a déjà entrouvert la porte

«Il y aurait du pour et du contre, relève Christian Binggeli, président de Xamax, interrogé sur cette éventualité. Il est vrai que la VAR a permis de supprimer pas mal d’injustices depuis son lancement. Mais s’il importe de devoir effectivement réaliser des économies substantielles, s’en passer pourrait être une solution… Après tout, on a tenu des années sans la VAR.»

Le principe d’introduire cet outil technologique en Super League avait été décidé le 23 novembre 2018, à l’occasion d’une assemblée générale de la SFL.

Alors que la Bundesliga s’apprête à reprendre son championnat le week-end prochain, la FIFA a déjà entrouvert la porte à une suppression transitoire de la VAR. Dans le même temps où l’organisation basée à Zurich, de concert avec l’International Board (Ifab), validait la semaine passée le passage de trois à cinq remplaçants afin de ménager les joueurs, elle a aussi laissé la liberté aux organisateurs de ne pas recourir à la VAR lors de la reprise envisagée des compétions.

Un premier pas qui pourrait peut-être en amener un autre, sur la longueur d’une saison cette fois-ci…

N.JR