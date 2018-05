Les représentants des 20 clubs de la Swiss Football League (SFL) se sont prononcés en faveur de la réintroduction du barrage lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue ce vendredi matin au Stade de Suisse, à Berne. La modification prendra effet à partir de la saison 2018/19.

A l'automne 2017, lors de l'assemblée générale ordinaire, les clubs de SFL avaient rejeté la proposition. Mais six mois plus tard, les clubs de la Challenge League sont revenus à la charge.

Lors de cette deuxième tentative, c'est par 16 voix contre 4 que les représentants des clubs ont voté en faveur de la réintroduction du barrage aller-retour entre l'avant-dernier de Super League et le deuxième de Challenge League. La majorité des deux tiers requise a ainsi été atteinte.

Depuis les discussions précédentes, tous les aspects ont été examinés. Finalement, la décision a fait l'objet d'une compréhension mutuelle.

Quatre changements en Challenge League

Les représentants des clubs se sont également prononcés en faveur d'un assouplissement des horaires en Challenge League. A partir de la saison 2018/19, les clubs locaux pourront programmer leur match entre 17h et 20h le samedi, entre 14h30 et 16h le dimanche et entre 19h et 20h en semaine. De plus, le match télévisé en direct aura désormais lieu le vendredi soir, le match du lundi soir étant supprimé.

Un autre changement touche également la Challenge League: les représentants du club ont accepté la proposition de permettre quatre changements par match dès la saison prochaine. L'International Football Association Board (IFAB) avait autorisé cette possibilité en dessous des plus hautes ligues. Les clubs ont accepté la proposition, avec l'intention de donner à de jeunes joueurs une chance supplémentaire de jouer. (Le Matin)