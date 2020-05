Tout va se décider ce vendredi, au terme de l’assemblée extraordinaire diligentée par la Swiss Football League et du vote des vingt clubs concernés. Les deux premières divisions du foot helvétique vont-elles terminer le championnat en cours? La Super League passera-t-elle de dix à douze équipes? A ces questions centrales, Teleclub, un acteur important en tant que diffuseur officiel, a apporté une réponse claire via Claudia Lässer.

Pour résumer, la chaîne veut diffuser du foot: «Personne ne veut de match à huis clos, tout le monde préfère des stades pleins, c’est évident, admet la directrice des programmes. Mais nous croyons fermement que la saison doit aller jusqu’à son terme, notamment pour éviter des discussions inutiles sur la promotion et la relégation.» Tout en regrettant le «manque de volonté des clubs de trouver une solution ensemble, à un moment où il serait important de présenter un front uni au monde extérieur», Claudia Lässer veut croire à une issue favorable.

Concept sonore

Si Teleclub estime n’avoir «aucune garantie» quant à une éventuelle augmentation du nombre de téléspectateurs en cas de reprise du jeu donc des diffusions, la chaîne travaille déjà sur la possibilité d’un concept sonore qui n’aurait «pas l’air artificiel, mais qui donnerait néanmoins aux téléspectateurs la sensation d’un match de football plein d’émotions». Bref, tout le monde est dans les starting-blocks.

Egalement interrogée quant à l’éventualité d’élargir la Super League à douze équipes, Claudia Lässer a expliqué que Teleclub se «dissociait résolument» de cette idée. «Nous avons un contrat avec la Ligue qui court jusqu’à la fin de la saison prochaine et qui définit des droits et des obligations contraignants, notamment en ce qui concerne le format de la compétition et le nombre de matches par saison», prévient-elle, quelques heures avant le verdict.