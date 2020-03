Carlos Tevez qui colle ses lèvres sur celle de Diego Maradona, dans une étreinte intense et passionnée. L’image peut sembler paradoxale, en cette journée internationale des droits de la femme. Et elle ne ravira sans doute pas ceux qui prônent des précautions maximales contre le coronavirus. Mais l’instantané restera gravé à jamais dans la mémoire de tous les supporters de Boca Junior.

Le club de Buenos Aires a vécu samedi une soirée de légende, dans sa fameuse Bombonera. Boca Junior, qui comptait un petit point de retard sur son River Plate à l’entame de la dernière journée du championnat, a doublé son grand rival in extremis et à distance pour décrocher le titre de champion d’Argentine. Tandis que River commettait le faux-pas «nécessaire» en concédant le match nul à Tucuman (1-1), les jaune et bleu venaient difficilement à bout du Gimnasia La Plata (1-0).

C’est Carlos Tevez, 36 ans, qui a délivré ses couleurs et tout un stade en inscrivant le but décisif à la 72e minute. «L’Apache», revenu en 2015 dans son club formateur, a tout gagné avec Boca. Mais il ne s’en lasse pas: «C’est quelque chose qui ne peut pas être expliqué, c’est l’une des plus grandes émotions que j’ai eues dans le football, s’est exclamé l’attaquant capitaine à la télévision nationale. Je ne sais pas combien de titres j’ai (ndlr: 23), mais c’est comme le premier […] J’avais encore faim de gloire. J’ai eu l’impression que je devais revenir chez moi, me défaire de plein de choses et me battre comme le gamin qui vient de commencer.»

C’est après la rencontre que Tevez a échangé le fameux baiser avec Diego Maradona, qui était en l’occurrence présent sur le banc d’en face comme coach du Gimnasia La Plata. Un baiser entre deux légendes de la Bombonera, que le peuple jaune et bleu n’oubliera pas.