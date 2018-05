Le repas de soutien du Lausanne-Sport avait lieu vendredi midi à l’EPFL, dans le cadre du SwissTech Convention Center. Après les discours officiels et la présentation traditionnelle de l’équipe, l’humoriste Thomas Wiesel est monté sur scène pour un petit quart d’heure de vannes. Comme à son habitude, le Vaudois a flingué dans tous les sens. Un sketch est particulièrement mal passé, lorsqu’il est revenu sur les déboires judiciaires de Cabral pour une affaire de mœurs du temps de son passage à Sunderland – le joueur avait été innocenté par la suite de l’accusation de viol.

«Pas étonnant que Cabral ait été innocenté, a déclaré en substance Thomas Wiesel sur scène, de toute façon il en a jamais mis une au fond», en référence à son improductivité sur le terrain. Une blague qui n’a pas du tout plu au milieu de terrain vaudois. Après la représentation, le joueur a pris à partie l’humoriste, avant d’être retenu par ses coéquipiers.

Contacté, Thomas Wiesel ne dément pas, mais tient à minimiser les faits. «Non mais tout va bien, pas de souci, explique-t-il. Je suis en train de préparer l'enregistrement d'une émission, là. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit sur scène. Et j'ajoute que je suis un fan du LS et que mon souhait le plus cher, c'est qu'ils s'en sortent et qu'ils échappent à la relégation. J'espère que ce que j'ai dit sur scène va les faire réagir.»

Le Lausanne-Sport est en grand danger de relégation sportive. A quatre journées de la fin du championnat, le club vaudois pointe à la dernière place du classement avec deux points de retard sur le FC Sion. (nxp)