Les 300 supporters de Grasshopper qui ont effectué le déplacement de Nyon dimanche étaient furieux. Peu après le 3-1 inscrit par Ridge Mobulu sur penalty dans les arrêts de jeu, les fans des Sauterelles ont cassé trois panneaux publicitaires et crié leur colère. Les services de sécurité sont intervenus et, dès la fin du match, les joueurs et le staff de GC sont allés s'expliquer avec leurs fans.

Le dialogue, virulent, a duré plus de quinze minutes lors desquelles les joueurs ont entendu tout le mal que leurs supporters pensaient de leur prestation. «Ils étaient déçus, bien sûr. Et je les comprends», a admis Thorsten Fink. L'entraîneur de GC a fait front, restant au milieu de ses joueurs pendant la tempête. Les supporters estimaient que leurs joueurs n'avaient peut-être pas tout donné. «Mais c'est faux. On n'a pas sous-estimé Nyon, on connaissait leurs qualités. On n'a pas été surpris du tout», a assuré l'Allemand.

«Ils ont des joueurs très rapides sur les côtés, ils sont dangereux. Et ils nous ont mis en difficulté. On les respectait, mais on pensait avoir assez de qualités pour passer. On a été bousculés dans les duels et on a commis des erreurs individuelles. C'est une immense déception», a continué Thorsten Fink, qui espère que son équipe saura relever la tête en championnat. «Cette défaite est réelle, mais elle est isolée. Elle ne change rien au projet et à l'avenir de GC. Maintenant, je dois trouver le bon discours, la bonne balance entre me montrer critique et garder un peu de confiance chez les joueurs.»

Les fans déçus, eux, ont fini par s'en aller, pestant contre leur équipe (la seule formation de Super League éliminée en attendant le résultat de Lausanne-Sion), mais ne cassant rien de plus dans le stade. Ouf! (nxp)