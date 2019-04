Le FC Thoune s’est qualifié mardi soir pour la 2e finale de Coupe de Suisse de son histoire. L’équipe de Marc Schneider a battu en demi-finale Lucerne 0-1 à la Swissporarena. L’unique but de rencontre a été signé Jelmi à la 80e minute, à la suite d’une mauvaise sortie du gardien Zibung et d’un cafouillage dans les 16 mètres lucernois. Face à des joueurs locaux qui ont largement dominé ce duel, adressant vainement une bonne vingtaine de tirs en direction des buts de Faivre, Thoune a arraché une qualification chanceuse.

Les Oberlandais n’ont toujours pas inscrit leur nom au palmarès de cette compétition (une seule finale disputée – et perdue – en 1955). Ils devront patienter jusqu’à jeudi soir et le choc entre Zurich et Bâle (coup d’envoi à 20h15 au Letzigrund) pour connaître le nom de leur adversaire. La finale, elle, est programmée le dimanche 19 mai prochain à Berne, au stade de Suisse. (nxp)