Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro 2020, qui a lieu le 30 novembre 2019 à Bucarest, permettra de répartir les 24 qualifiés en six groupes. L’édition sera historique, car organisée dans douze villes de douze pays pour célébrer les soixante ans de la compétition (de l’Allemagne à l’Italie, en passant par l’Espagne à l’Angleterre). Ce qui rend son organisation et sa compréhension un peu plus difficiles à comprendre. La présence des Pays-Bas (absents en 2016) est acquise comme celle de tous les grands d’Europe. On retrouvera les six têtes de série (Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, Ukraine, Allemagne ou France) dans le premier chapeau.

La Suisse «protégée»

Première de son groupe D grâce au nul entre l’Irlande et le Danemark (1-1), la Suisse a l’assurance de figurer dans le deuxième chapeau (avec notamment la Croatie, la Pologne, la Russie, la France ou le Portugal) lors du tirage au sort de la phase finale. Sachant que seules huit des vingt-quatre équipes en lice seront éliminées lors de la phase de poules, la «protection» offerte par le chapeau deux n’est pas anodine. Si les boules sont favorables à la troupe de Petkovic, celle-ci pourrait se retrouver par exemple dans une poule avec l’Ukraine, l’Autriche et la Finlande. Des barrages (du 26 au 31 mars) offriront quatre derniers billets, dont un sésame qui sera réservé à un «petit» (Kosovo, Géorgie, Macédoine du nord ou Bélarus). Il faudra donc attendre jusqu’en mars pour que le plateau soit complet.

Chapeau 1

Angleterre, Italie, Belgique, Espagne, Ukraine, Allemagne (ou Pays-Bas ou France)

Chapeau 2

Suisse, Croatie, Pologne, Russie, France (ou Allemagne ou Pays-Bas), Pays-Bas (ou Allemagne ou Portugal) Chapeau 3

Turquie, Danemark, Autriche, Suède, Portugal (ou Allemagne ou Pays-Bas), République tchèque (ou Hongrie)

Chapeau 4

Finlande, Hongrie (ou République tchèque ou Pays de Galles ou Slovaquie) + 4 qualifiés issus des barrages des Ligues A,B,C,D