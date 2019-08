Avec les arrivées de dernières minutes de Giovanni Lo Celso, Ryan Sessegnon, Kieran Tierney et David Luiz, Tottenham et Arsenal ont rempli une partie de leurs objectifs.

Les Spurs tiennent leurs deux objectifs et seront donc favoris pour le podium. Ils ont attiré, en prêt avec option d'achat, le milieu offensif argentin Giovani Lo Celso. L'ancien Parisien (23 ans) sort d'une belle saison en Espagne avec 16 buts et quatre passes décisives durant sa campagne avec le Betis Séville.

Avec Ryan Sessegnon (19 ans), Mauricio Pochettino tient un joueur d'avenir, en plus de faire un affaire à 27 millions d'euros, tant le latéral gauche prodige de Fulham (D2) est considéré comme l'un des grands espoirs du football anglais.

David Luiz au bout du suspense

Unai Emery et Arsenal ont également fait bonne pioche. Le talentueux latéral gauche du Celtic Glasgow Kieran Tierney s'est engagé pour 27 millions d'euros et offre un pendant parfait à l'offensif Hector Bellerin dans le couloir droit.

Les Gunners ont également réussi à boucher les trous dans leur défense centrale, suite au départ de Laurent Koscielny à Bordeaux. Mais le dossier David Luiz a mis du temps à se décanter. Le suspense était encore à son comble à 18 h au moment de la fermeture officielle du mercato anglais. Les deux clubs avaient trouvé un accord en temps et en heure, mais Chelsea et Arsenal n'avaient pas encore transmis les papiers à la Premier League. C'est désormais chose faite et dans les clous, puisque les clubs avait jusqu'à 20 h pour régulariser toutes les situations.

City et Liverpool: pas de coups de dernières minutes

Les deux grands favoris Manchester City et Liverpool avaient, eux, bouclé leur mercato avant la dernière journée. Le double champion en titre a finalisé l'arrivée du latéral droit de la Juventus Joao Cancelo mercredi et recruté en prêt son troisième gardien, Scott Carson, en provenance de Derby (D2).

Pour les champions d'Europe, Jürgen Klopp a confirmé jeudi que les Reds ne se lanceraient pas dans des emplettes de dernières minutes après avoir recruté les jeunes Sepp van den Berg et Harvey Elliott, ainsi que le gardien remplaçant Adrian.

Ailleurs, Watford a fait une belle opération en cassant sa tirelire pour le prometteur ailier rennais Ismaïla Sarr alors que Burnley va tenter de relancer l'ancien international anglais Danny Drinkwater, qui végétait à Chelsea.

Danny Drinkwater a rejoint Burnley

Andy Carroll retourne à Newcastle

Huit ans et demi après, Andy Carroll (30 ans), buteur «made in England» à la trajectoire déclinante, retrouve son club formateur, Newcastle, avec lequel il s'est engagé pour un an, a annoncé jeudi l'équipe «geordie». «J'ai apprécié le temps que j'ai passé ici et j'espère pouvoir reprendre là où je me suis arrêté. Quand je suis parti, il y a huit ans et demi, je marquais des buts et je prenais plaisir à jouer au football. Je vis une période assez difficile depuis», reconnaît le géant du Tyneside (nord de l'Angleterre) dans le communiqué diffusé par Newcastle.

Quant à Wilfried Zaha, il n'a pas bougé. Crystal Palace a tenu bon et s'est accroché à sa vedette.

Lukaku pas remplacé par United

Du côté d'Old Trafford, rien n'a bougé. Les Red Devils n'ont pas utilisé la manne financière du transfert de Romelu Lukaku à l'Inter (65 millions d'euros, plus 10 millions au moins de primes et bonus) pour lui chercher un remplaçant. Les rumeurs évoquaient la piste de l'attaquant de la Juventus Mario Mandzukic.

Ole Gunnar Solskjaer devra donc confier son attaque au jeune Marcus Rashford et espérer la renaissance d'Alexis Sanchez, qui n'a pas convaincu en une saison et demie.