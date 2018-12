Mercredi soir, Tottenham et Chelsea ont rejoint Manchester City et Burton (League One) en demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise.

Les Spurs ont remporté le derby londonien à Arsenal en s’imposant 2-0. Son Heung-Min a ouvert la marque pour les hommes de Pochettino à la 20e minute.

Entré à la 58e minute, Harry Kane n’a attendu que deux minutes pour donner une passe en or à Dele Alli qui pouvait inscrire le 2-0.

A Arsenal, Granit Xhaka a disputé toute la rencontre en défense centrale aux côtés de Sokratis.

A Londres toujours, Chelsea a eu de la peine à venir à bout de Bournemouth. Les hommes de Maurizio Sarri ont pourtant dominé la rencontre de la tête et des épaules, monopolisant le ballon pendant les trois quart du temps (74%) et tirant 25 fois au but contre 11 pour leur adversaire.

Cette domination n’a été récompensée qu’à la 84e minute grâce à l’inévitable Eden Hazard qui a profité d’un cafouillage dans la défense des joueurs d’Eddie Howe.

En demi-finales, Tottenham affrontera Manchester City, alors que Chelsea sera opposé à Burton. (nxp)