Espagne

Un autogoal suffit à l'Atlético

Ils reviennent fort! Grâce à un superbe geste de Marcos Llorente, qui a mené à la victoire de l'Atlético Madrid mardi à Levante 1-0 pour le compte de la 31e journée de Liga, les Colchoneros ont confirmé qu'ils sont plus que jamais de retour dans le gratin du football espagnol.

Le milieu de terrain espagnol a distillé une merveille de contrôle orienté à l'entrée de la surface qui a engendré le but contre son camp de Bruno Gonzalez (15e) et a scellé la résurrection des Madrilènes. Ils cumulent, avec ce succès, un nul (1-1 à Bilbao) et trois victoires (5-0 à Osasuna et 1-0 contre Valladolid) depuis la reprise du championnat. Les voilà redevenus qualifiables pour la Ligue des champions avec leur troisième place (55 points), récupérée au détriment de Séville (53 points).

Autres rencontres de la soirée:

Valladolid - Getafe 1-1

Barcelone – Bilbao (22h)

Angleterre

Leicester avance au ralenti

L'interruption de plus de trois mois en raison du coronavirus n'a pas réussi à Leicester, tenu en échec chez lui (0-0) par le mal classé Brighton, mardi, pour le compte de la 31e journée de Premier League. Ce petit point permet aux hommes de Brendan Rodgers, 3e avec 55 unités, de se mettre hors de portée de Chelsea, 4e avec 51 points, qui recevra Manchester City jeudi.

Déjà vainqueur d'Arsenal (2-1) samedi pour sa reprise, Brighton a semblé plus en jambes que les Foxes, qui n'avaient pu faire mieux qu'un nul (1-1) chez un autre mal classé, Watford. Mais les Seagulls ont laissé passer leur chance dans le premier acte avec un penalty arrêté par Kasper Schmeichel devant Neal Maupay (16e). Leicester n'a jamais réussi à mettre du rythme dans le match et à se créer des occasions réellement dangereuses.

Autre rencontre de la soirée:

Tottenham - West Ham (21h15)

Italie

Naples enchaîne

Une semaine après avoir gagné la Coupe d'Italie, Naples a enchaîné mardi en remportant son premier match de Serie A depuis la reprise, avec une importante victoire 2-0 sur le terrain du Hellas Vérone lors de la 27e journée. Les hommes de Gennaro Gattuso sont en forme et ils sont solides. Le premier but a été inscrit par Milik, seul au milieu de la surface sur un corner (38e), alors que le Mexicain Lozano, qui vit une première saison compliquée en Italie, a doublé la mise de la tête en fin de match (90e).

Avec cette victoire, Naples reste 6e et revient à trois longueurs de l'AS Rome (5e), qui ne jouera que mercredi contre la Sampdoria Gênes. Dans l'autre match disputé mardi à 19h30, Cagliari s'est imposé in extremis sur la pelouse de la Spal (1-0, Simeone), qui semble un peu plus condamnée à la Serie B.

Autres rencontres de la soirée:

SPAL – Cagliari 0-1

Torino – Udinese (21h45)

Genoa – Parme (21h45)

AFP