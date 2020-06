Espagne

Un Barça vainqueur mais médiocre

Ivan Rakitic en cache-misère: un but du milieu croate a offert la victoire au FC Barcelone, auteur d'une prestation médiocre, mardi soir contre l'Athletic Bilbao (1-0), lors de la 31e journée de Liga. Les Blaugranas sont ainsi repassés en tête avec trois points d'avance sur le Real Madrid.

Rakitic, auteur d'un deuxième bon match mardi après sa bonne prestation à Séville contre son ancien club vendredi, a permis au Barça d'éviter la noyade au Camp Nou, en inscrivant son premier but depuis plus de quinze mois sous le maillot catalan (71e). Mais cela n'a pas suffi à dissimuler le mauvais match des Barcelonais, dont la première place pourrait n'être que très provisoire, le Real recevant mercredi le 18e, Majorque.

L'Atlético sur le podium

A treize points derrière les Blaugranas, l'Atlético de Madrid (3e) a confirmé son retour en forme en allant chercher son troisième succès de rang depuis la reprise du championnat sur la pelouse de Levante (1-0), grâce à un superbe mouvement du jeune milieu de terrain Marcos Llorente (25 ans). Sa merveille de contrôle orienté à l'entrée de la surface a mené au but contre son camp de Bruno Gonzalez (15e) et scellé la résurrection des Madrilènes, complètement relancés dans la course à la Ligue des champions.

Les rencontres de la soirée:

Levante - Atlético de Madrid 0-1

Valladolid - Getafe 1-1

Barcelone – Bilbao 1-0

Angleterre

Tottenham s'accroche

Tottenham s'accroche à son rêve de Ligue des champions grâce à sa victoire contre West Ham (2-0), mardi, pour le compte de la 31e journée de Premier League. Les Spurs de José Mourinho sont revenus à 6 points de la 4e place de Chelsea et du ticket de C1 qui y est rattaché avec un succès un peu laborieux mais tout de même totalement mérité.

Face à des Hammers (17e) qui ne doivent qu'à une différence de buts très légèrement en leur faveur de devancer Bournemouth et de ne pas figurer dans la zone rouge, il a fallu attendre un but contre son camp du milieu Tomas Soucek, qui a dévié un corner dans ses propres filets, pour avoir une vraie raison de vibrer (1-0, 64e). West Ham est passé à deux doigts de l'égalisation quand Jarrod Bowen a trouvé le poteau sur un ballon qui traînait dans la surface (78e). Mais avec sa 137e réalisation en 200 matches de championnat avec les Spurs, Harry Kane, qui revient d'une longue blessure, a assuré le principal (83e).

Leicester au ralenti

Tenu en échec chez lui (0-0) par le 15e, Brighton, après n'avoir pu faire mieux qu'un nul (1-1) chez un autre mal classé, Watford (16e), samedi, Leicester semble de son côté très à la peine depuis la reprise. Certes, ce petit point met les hommes de Brendan Rodgers, 3es avec 55 points, hors de portée de Chelsea, 4e avec 51 unités et qui recevra Manchester City jeudi. Mais Leicester n'a jamais réussi à mettre du rythme dans le match et à se créer des occasions réellement dangereuses. Les Foxes peuvent même remercier leur gardien Kasper Schmeichel, qui a arrêté un penalty tiré par Neal Maupay à la 16e.

Les rencontres de la soirée:

Leicester - Brighton 0-0

Tottenham - West Ham 2-0

Italie

Naples enchaîne

Une semaine après avoir gagné la Coupe d'Italie, Naples a enchaîné mardi en remportant son premier match de Serie A depuis la reprise, avec une importante victoire 2-0 sur le terrain du Hellas Vérone lors de la 27e journée. Les hommes de Gennaro Gattuso sont en forme et ils sont solides. Le premier but a été inscrit par Milik, seul au milieu de la surface sur un corner (38e), alors que le Mexicain Lozano, qui vit une première saison compliquée en Italie, a doublé la mise de la tête en fin de match (90e).

Avec cette victoire, Naples reste 6e et revient à trois longueurs de l'AS Rome (5e), qui ne jouera que mercredi contre la Sampdoria Gênes.

Les rencontres de la soirée:

Hellas Vérone - Naples 0-2

SPAL – Cagliari 0-1

Torino – Udinese 1-0

Genoa – Parme 1-4

Portugal

Porto en profite

Porto a pris seul les commandes du championnat du Portugal, mardi soir lors de la 28e journée de Liga NOS. Les hommes de Sergio Conceição ont profité du faux pas du Benfica face à Santa Clara (3-4) pour prendre trois points d’avance en tête du classement, grâce à leur victoire face à Boavista (4-0). Marega (53e, 84e), Telles (60e) et Oliveira (70e sur penalty) ont été les buteurs.

De son côté, le Benfica peut nourrir des regrets. Avec Haris Seferovic titulaire et sorti à la mi-temps, les hommes de Bruno Lage pensaient sans doute avoir fait le plus dur en renversant la vapeur peu après l’heure de jeu (de 1-2 à 3-2 grâce à un doublé de Vinicius). Mais Santa Clara a égalisé à la 82e avant de s’imposer dans les arrêts de jeu (95e).

Les rencontres de la soirée:

Benfica - Santa Clara 3-4

Vitoria Setubal - Rio Ave 1-2

Porto - Boavista 4-0

