Et si Tourbillon était le problème No 1 du FC Sion? L'hypothèse n'a rien d'usurpée. Voici longtemps que ses joueurs ne parviennent plus à y faire la loi. Jouer à domicile, porté par un public qui ne demande qu’à s’enflammer, devrait constituer pourtant un avantage. C’est désormais un handicap - on n'est pas loin du syndrome - pour une formation qui ne réussit pas à se libérer, ce qui se traduit par une crispation pesante pour les acteurs et agaçante à vivre pour le public qui y est confronté. Ce qui peut s’expliquer par une équipe plus apte à contrer (ce que ses joueurs font à l’extérieur) qu’à produire du jeu – un spectacle que Sion est incapable d’offrir à ses supporters.

Avec déjà trois couacs enregistrés depuis le coup d’envoi du championnat, le compte n’y est pas; guère meilleur que les saisons précédentes. Il faut remonter à l'exercice 2015-2016 pour trouver trace d’un ratio de victoires supérieur à un match sur deux disputés en Valais (61%).

Contre le FC Lugano de Celestini, Sion, une nouvelle fois, a failli. «L’équipe n’arrive pas à profiter de son public, estime Stéphane Grichting. On en voit les limites actuelles, avec des joueurs qui sont inoffensifs. Dès que l’on doit faire le jeu, c’est compliqué. Dimanche, le premier tir cadré est intervenu à la 82e minute.» Pour l’ancien international helvétique, le souci est davantage lié à la difficulté sinon à l’incapacité de pouvoir emballer les rencontres - comme le FC Sion de Peter Zeidler savait par exemple le faire - qu’à une pression mal vécue par ceux à qui elle s’adresse. «La pression n’est pas telle que l’on puisse pareillement perdre les pédales, reprend Grichting. On n’est pas à Marseille, ou dans les chaudrons que l’on connaît en Turquie ou en Italie. C’est d’autant plus incompréhensible…»

Désamour croissant avec les supporters

La vérité, c’est que Tourbillon n’a plus rien de la forteresse imprenable qu’il a pu être dans un passé de plus en plus lointain, ce dont ne manque pas de profiter ses adversaires, qui savent désormais qu’ils y seront chaque fois très bien accueillis. Alors oui, Tourbillon est bien devenu le problème No 1 du FC Sion, lequel souffre d’un désamour croissant avec un public qui peine à s'identifier aux joueurs. Parce que ceux-ci, faute de caractère, ne parviennent plus à mettre le feu comme le souhaiteraient leurs fans. «L’équipe a pu faire illusion tant qu’elle pouvait tenir le choc en défense, estime pour sa part Gabet Chapuisat, consultant de Teleclub. Mais dès que sa défense flanche comme cela a été le cas dans cette semaine anglaise, cela accentue encore le manque de percussion offensive. Devant, c'est très, très léger.»

La difficulté de gagner à domicile n’est pas propre au FC Sion, d’autres clubs peinent à assumer ce statut – Lugano, Xamax et Thoune n’ont ainsi pas encore fêté la moindre victoire cette saison devant leur public. Ce qui confirme le fait qu’il est toujours plus facile de l’emporter à l’extérieur. Pour preuve, après dix journées de Super League, on compte d’ailleurs plus de victoires obtenues en déplacement (19, soit 38%) qu’à la maison (16, soit 32%).

Sion, lui, disputera trois de ses quatre prochains matches de championnat à l’extérieur, à respectivement Lucerne, Saint-Gall et Zurich. Voilà qui, dans le contexte actuel, représente une excellente nouvelle pour les Valaisans.

