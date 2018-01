L'AC Milan et la Lazio Rome se sont séparés sur un match nul 0-0 mercredi en demi-finale aller de la Coupe d'Italie et tout reste ouvert dans la perspective du match retour à la fin du mois de février.

Mardi, la Juventus Turin avait pris une petite option sur la finale du mois de mai à Rome en allant battre l'Atalanta 1-0 à Bergame. Mais mercredi à San Siro, Milanais et Romains n'ont pas réussi à faire la différence lors d'un match équilibré, comme l'avait déjà été dimanche leur affrontement en Serie A, remporté 2-1 par le Milan.

La première période a été très terne, avec notamment des Milanais apathiques, secoués par deux bonnes occasions adverses signées Immobile et Milinkovic.

Occasion énorme pour Milan

Après la pause, le spectacle a été un peu meilleur. C'est d'abord la Lazio qui est passée tout près de l'ouverture du score avec une nouvelle tête d'Immobile, remarquablement repoussée par Donnarumma (62e).

Le Milan de son côté n'a eu qu'une occasion mais elle a été énorme. A la 75e minute, Cutrone a vu son bon coup de tête repoussé par le gardien romain Strakosha directement sur Canalhoglu. Inexplicablement, le milieu milanais a expédié le ballon très au-dessus de la barre alors que le but était face à lui, entièrement vide.

Un «match difficile»

Après trois succès consécutifs en championnat, le Milan de Gennaro Gattuso a tout de même donné de nouveaux signes de solidité, comme l'a relevé le capitaine Leonardo Bonucci.

«Ca a été un match difficile, ils ont poussé. Mais on a montré qu'on savait souffrir et c'est le point positif. On doit maintenant continuer à progresser. On a déjà progressé, l'équipe et moi, mais on doit encore s'améliorer», a-t-il dit.

(afp/nxp)