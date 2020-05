Devant l’effervescence d’un scrutin à venir, on oublierait presque l’essentiel: la reprise du championnat suisse de football doit encore recevoir l’aval, sans doute sous conditions sanitaires strictes, du Conseil fédéral ce mercredi. Après que les autorités ont entrouvert la porte et vu presque tous les clubs prendre les mesures pour s’y préparer déjà, on peut se douter que l’huis, fût-il clos au début, restera ouvert sur la possibilité de finir la saison. La balle sera vraisemblablement dans le camp des clubs, vendredi, appelés à voter pour une reprise ou pas.

On le devine aussi: ramasser la problématique globale à l’issue de ce simple vote si attendu, c’est considérer les enjeux par le petit bout de la lorgnette. Décider si la saison doit se terminer ou pas est évidemment la question phare de l’assemblée générale extraordinaire de la Swiss Football League ce vendredi. Mais derrière, le cas échéant, c’est la question du comment qui est déterminante.

C’est pour tenter de répondre à différentes questions que la SFL a déjà envoyé aux 20 clubs de la ligue un document relatif à la possible reprise et à ses modalités dans ces circonstances particulières: «Règlement de la SFL sur la reprise des compétitions» (le nom du courrier), un en-tête frappé du logo de la ligue, une table des matières, quatre pages pour détailler le modus operandi envisagé.

Il est d’abord précisé que le document apporte des modifications aux règlements de la SFL, au cas où la décision de reprise est votée, afin de permettre: de reprendre les compétitions pour terminer la saison en Super et Challenge League; de coordonner le passage d’une saison à la suivante; d’octroyer des licences pour participer à l’exercice 20/21. Cela vaut le coup de détailler la chose chapitre par chapitre.

Règlement de la compétition

Le règlement de la compétition, c’est le premier chapitre. On résume. Il y est question du calendrier. On rappelle qu’en cas de reprise, il s’étalerait du 20 juin au 19 août, date du barrage retour entre le 9e de Super League et le deuxième de Challenge League. La SFL fixe les dates et les horaires, elle reprogramme si nécessaire. Normal.

Le document évoque bien sûr le concept de protection, approuvé par l’Office fédéral de la santé publique. Ce sont les mesures sanitaires qui entourent la possible reprise. Enfin, la nouveauté fait l’objet d’un article: les remplacements. La FIFA l’a autorisé, chaque équipe aura droit à 5 changements en cours de match, à effectuer en trois salves (hors ceux faits à la mi-temps). Il y a même le droit à un changement supplémentaire en cas de prolongation (pour les matches de barrage éventuellement).

Octroi des licences

L’octroi des licences est le deuxième chapitre. Première décision forte et logique: les licences accordées pour l’exercice 2019-2020 sont prolongées d’une saison.

Ce n’est pas un blanc-seing pour autant. En gros, la ligue se réserve un droit de regard sur les comptes en demandant des documents aux clubs pour garantir la bonne tenue de la future saison. «La SFL peut octroyer des charges de licence contraignantes pour le championnat de la saison 2020-2021», est-il précisé à l’article 8, point 2. Sanctions possibles si non-respect des charges.

Qualification des joueurs

C’est le chapitre III du document. Sans doute le plus important. Si la saison se termine, ce sera largement au-delà du 30 juin, date de la fin de contrat de bon nombre de joueurs (30% des joueurs de la ligue selon certaines estimations). Alors que faire? La SFL a prévu notamment trois variantes.

Variante No 1. Stricte préservation des contingents en place. Les transferts nationaux et internationaux sont interdits avant la fin de la saison 2019-2020. Idem pour les joueurs de retour de prêt, qui n’ont pas le droit de jouer la fin de saison 2019-2020.

Variantes 2 et 3. Ces deux variantes diffèrent sur la forme, pas sur le fond. En résumé: les transferts nationaux sont autorisés dès le 10 juin (validation de la qualification du joueur). Dans un cas, il faut biffer de son contingent un joueur «qui a joué au moins la moitié des matches du championnat au moment de la demande de qualification» est-il souligné. Dans l’autre, les qualifications pour les transferts nationaux interviennent dès le 10 juin, sans restriction.

Idem pour les retours de prêt: autorisé à jouer s’ils remplacent des joueurs du contingent dans la variante 2, autorisés à jouer sans autre dans la variante 3. Si les deux clubs et le joueur sont d’accord, les prêts qui devaient s’achever au 30 juin peuvent être prolongés.

Il y est aussi stipulé dans la variante 2 que «la restriction du droit de jouer pour un certain nombre de clubs au cours d’une saison est levée pour la saison 2019-2020». Les transferts internationaux ne sont pas autorisés avant la fin de la saison 2019-2020. Ils doivent en effet passer par le filtre de la FIFA et celle-ci pourrait bloquer le processus. Un risque que la SFL ne court donc pas.

Dispositions finales

C’est le chapitre IV, le dernier. Le plus court. Il précise que «toutes les dispositions précédentes des règlements et directives de la SFL qui sont en conflit avec ce règlement sont invalides». Que la SFL décide dans les cas non prévus. Et que s’il est adopté le 29 mai, il entre immédiatement en vigueur.

Des questions à la pelle

Mais il reste encore beaucoup de questions. Le résultat du vote sur la reprise ou pas est évidemment essentiel. Celui sur le passage, pour une saison à 12 en Super League (sans relégation donc) et 8 en Challenge l’est aussi.

Il faut que les clubs se prononcent aussi sur les trois variantes proposées concernant la qualification des joueurs. On sait déjà qu’il y a là matière à problèmes juridiques, notamment si la variante No 1 est choisie.

On sait aussi que le FC Lugano souhaiterait que des tests Covid-19 soient prévus pour tous les joueurs. Ce qui implique des coûts importants, particulièrement pour les clubs de Challenge League. Les Tessinois aimeraient que cela soit inscrit à l’ordre du jour. Cet ordre du jour si important dans son déroulé.

L’assemblée extraordinaire promet déjà.

Daniel Visentini