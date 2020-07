C'est le match de la saison. Du moins jusqu'ici et jusqu'au prochain. En fait, c'est l'enchaînement de la saison: Thoune dimanche et Sion mercredi. Derrière, il restera certes cinq rencontres à disputer et 15 points en jeu. Mais c'est en très grande partie là que le maintien de NE Xamax pourrait se jouer. Au niveau comptable comme de la dynamique. Enfin... Pour autant que championnat puisse aller à son terme.

Faisons comme si, pour le moment. Et ne nous projetons pas plus pas plus loin que l'Oberland et la Stockhorn Arena. Avec un nul en poche (1-1 face à Zurich mardi), une série négative stoppée pour la première de Stéphane Henchoz et un jour de récupération en plus que les Bernois, qui campent sur un 0-7 (0-3 contre Lucerne, 0-4 contre YB), le contexte est sportivement plutôt favorable. Il le sera davantage encore dimanche si certaines conditions sont remplies.

Quand Henchoz affronte Thoune...

La première semble garantie. A moins d'un immense tremblement de terre, Stéphane Henchoz sera à la barre de NE Xamax dimanche après-midi. Et avec lui, les Neuchâtelois présentent un bilan parfait face à Thoune. Les «rouge et noir» ont affronté les Bernois à sept reprises depuis leur retour en Super League (trois victoires, deux nuls et deux défaites), dont deux fois avec le technicien fribourgeois, où ils se sont imposés tant le 31 mars (3-2 à la Maladière) que le 5 mai (2-0 à la Stockhorn Arena) de l'année dernière.

Mieux: le Bevaisan (45 ans) a toujours gagné contre la formation de l'Oberland, puisqu'on peut y ajouter un succès acquis en début de saison 2019-2020 avec le FC Sion (1-0), avant son départ du club valaisan. Le signe que le style de jeu d'Henchoz convient face à cet adversaire?

Quand NE Xamax marque en premier...

Quand NE Xamax marque en premier, il ne perd pas. L'adage est presque vrai, cette saison. En fait, les Neuchâtelois ne se sont inclinés qu'une fois après avoir ouvert le score. C'était samedi dernier face au FC Bâle (2-1). Sinon, leur bilan affiche quatre victoires et six nuls. Et comme Thoune peine quand il encaisse en premier (trois nuls et 14 défaites en 2019-2020)...

Quand Nuzzolo marque...

Autre tendance intéressante: l'impact de Raphaël Nuzzolo. En effet, lorsque l'attaquant de 37 ans marque, NE Xamax ne perd jamais. Ou presque, à nouveau. «Nuzz» a fait trembler les filets à 11 reprises et au cours de 10 matches différents depuis le début de l'exercice. Bilan lors de ces rencontres: deux victoires, sept nuls et une seule défaite, concédée le 1er juillet face au co-leader du championnat Saint-Gall.

Une ouverture du score, un but de Nuzzolo et NE Xamax sera bien parti pour ramener un résultat positif de Thoune avec Stéphane Henchoz à la barre? Si seulement la réalité du terrain pouvait être aussi «simpliste».

Jérôme Reynard

Les confrontations de 2019-2020:

Thoune - Xamax 2-2

27e Nuzzolo 0-1, 52e Nuzzolo 0-2, 55e Sorgic 1-2, 80e Rapp 2-2.



Xamax - Thoune 2-3

48e Castroman 0-1, 52e Castroman 0-2, 64e Xhemajli 1-2, 84e Karlen 2-2, 86e Kablan 2-3.



Xamax - Thoune 2-1

45e Ramizi 1-0, 75e Munsy 1-1, 86e Nuzzolo 2-1.