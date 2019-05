Matthijs De Ligt est actuellement un des joueurs les plus demandés sur le marché des transferts. Le capitaine de l’Ajax Amsterdam a emmené les siens dans le dernier carré de la Champions League et tous les suiveurs sont formels: ce jeune homme a un incroyable potentiel. Il devrait devenir cet été le défenseur le plus cher du monde, battant les quelque 100 millions de francs déboursés par Liverpool pour son compatriote Virgil van Dijk en janvier 2018.

Selon la presse anglaise, le «Mirror» en particulier, cette belle épopée aurait pu ne jamais avoir eu lieu, si le défenseur central s’en était allé à Manchester United la saison dernière. Les Mancuniens ont choisi de ne pas investir dans celui qui vaut aujourd’hui une fortune pour une raison assez étonnante. Leur recruteur dans la région, un certain Marcel Bout, les a prévenus que De Ligt pourrait prendre pas mal de poids, car… son père est «gros».

Ce recruteur avait été engagé à l’époque par Louis van Gaal. Il avait déconseillé le jeune Néerlandais l’été dernier, alors qu’il faisait partie d’une liste de cinq défenseurs centraux que José Mourinho souhaitait accueillir à Old Trafford.

Le favori pour la signature de De Ligt est désormais le FC Barcelone, où son acolyte Frenkie de Jong s’est déjà engagé cet hiver, contre la coquette somme de 90 millions de francs. A voir si le régime espagnol arrive à le maintenir en forme… (nxp)