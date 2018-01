Malcom et deux autres joueurs brésiliens de Bordeaux, apparus tout sourire sur une vidéo après un nouveau revers face à Caen mardi (0-2), ont été convoqués pour un «entretien disciplinaire», ont annoncé des Girondins en pleine crise.

Les Girondins de Bordeaux ont convoqué Malcom, Otavio et Cafu pour cette vidéo enregistrée hier soir après leur défaite face à Caen. Une sanction disciplinaire est à l’étude. pic.twitter.com/2ca3S97DBL — Instant Foot ?? (@lnstantFoot) 17 janvier 2018

Dénonçant ce «manque de maturité, de solidarité et de respect envers l'institution et toutes ses composantes», la direction des Girondins va recevoir Malcom, Cafu et Otavio «dans les plus brefs délais», a indiqué le club français dans un communiqué.

Mercredi soir, Malcom a présenté ses excuses «à toutes celles et tous ceux qui se sont sentis insultés ou offensés», concluant son texte par un «Allez Bordeaux». «Hier (mardi), après le match face à Caen, l'épouse de Cafu a publié une vidéo sur un compte privé Instagram qui a provoqué la colère et l'incompréhension», explique Malcom dans un texte en français.

Les excuses publics de Malcom suite à la vidéo des Sud-Am d’après match qui a tant fait parler. pic.twitter.com/wwkvaSzOuk — Bav (@baviere_) 17 janvier 2018

Il a ajouté que lui et ses compatriotes voulaient donner de leurs nouvelles à la famille restée au Brésil: «Nous n'avons pas l'intention de manquer de respect au club et à nos supporters, mais simplement d'envoyer un message à nos familles et amis au Brésil».

Dans cette vidéo publiée mardi soir sur les réseaux sociaux à la sortie du Matmut Atlantique, Malcom, Cafu et Otavio apparaissent en train de sourire et de s'amuser moins de deux heures après la défaite face à Caen (0-2) qui pourrait signer la fin du bail de Jocelyn Gourvennec sur le banc des Girondins.

Selon des informations de presse, le Breton pourrait être remplacé par le Belge Michel Preud'homme. (si/nxp)