A Tourbillon, le match a cette fois pu aller à son terme, ce qui est déjà une excellente nouvelle en soi après le déluge de feu qui, le 16 mars, avait contraint M. Tschudi à interrompre la partie – tirées depuis le kop des visiteurs et expédiées sur la pelouse par les ultras zurichois en guise de protestation, les fusées de la honte avaient eu raison de Sion – GC, définitivement arrêté à la 55e minute, sur le score de 2-0 en faveur des Valaisans.

Plus que méritée

Deux semaines plus tard, le championnat a repris sans que les juges de Muri n’aient rendu leur verdict et l’on peut vraiment se demander ce que la Commission de discipline attend encore pour sévir, alors même que les responsables du football helvétique espéraient une justice rendue dans les meilleurs délais. Bref, passons.

En attendant de récupérer ce qui lui revient de droit (les trois points), Sion a fêté face à d’autres Zurichois une première victoire de l’année à Tourbillon, en passe de redevenir un endroit redouté à défaut d’être à nouveau une forteresse imprenable. Une victoire plus que méritée, grâce à un but de Grgic très tôt tombé, mais que seul un pied salvateur de Maceiras a pu préserver (83e). On a trop souvent ergoté sur le potentiel de l’équipe pour ne pas se réjouir de ce que ses joueurs ont cette fois présenté. Hier soir, on a vu tout ce que l’on se désespérait de ne pas avoir vu plus tôt...

Trop rarement à pareille fête cette saison, le public, qui n’avait pas été très gâté depuis la reprise, ne s’y est pas trompé, lui qui a réservé une ovation à ses favoris. Comme métamorphosés par le fait d’être aligné dans une formation quasi identique à celle proposée quinze jours plus tôt. Après avoir continuellement brassé ses lignes comme le font les entraîneurs de hockey sur glace, Murat Yakin joue désormais la carte de la stabilité. Un choix qui s’avère payant dans la mesure où le système mis en place, et enfin assimilé, sert l’intérêt des joueurs eux-mêmes. Du coup, il y a moins de flottement et plus de jeu pour une équipe qui offre enfin un vrai visage.

Le symbole Uldrikis

Il faut le dire sans détour, ce que Sion a proposé samedi face à un FC Zurich terriblement emprunté dans les 30 derniers mètres fut de très belle tenue – seule la concrétisation faisant défaut pour donner au score une apparence plus conforme à la réalité. Tant au niveau de leur état d’esprit que de l’impact mis dans leurs actions, les Valaisans ont séduit. Roberts Uldrikis symbolise parfaitement l’éclosion tardive d’un groupe traversé par un bonheur primesautier. Parfois maladroit, le grand escogriffe letton n’est certes pas le plus rapide ni le plus puissant mais tout ce qu’il tente - et souvent réussi - est habité par le bon sens.

Et comme le printemps inspire le toujours aussi déroutant Kasami (parfois génial et l’instant d’après à maudire), Sion aurait tort de ne pas lorgner vers un strapontin européen, quand bien même il est toujours interdit de compétition UEFA. Dans cette affaire-là, le dossier est toujours au TAS, dont le verdict est forcément très attendu.

(nxp)