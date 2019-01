Dans le clan Maradona, on demande l’un des autres frères, en l’occurrence Hugo (49 ans). Au moment où Diego réalise quelques performances avec les Dorados (2e division mexicaine), Francesco Orabona a décidé d'exploiter le filon familial en confiant la direction sportive de l’ASD Real Parete à Hugo, dont la carrière de footballeur mentionne notamment des étapes européennes en Italie (Ascoli), en Espagne (Rayo Vallecano) ainsi qu’en Autriche (Rapid Vienne).

Club de 9e division italienne établi dans la banlieue de Naples, Parete s’est ainsi offert un coup de projecteur inespéré. «J'ai beaucoup de contacts et je voulais une figure importante sur le banc, a reconnu son président. À Parete, il n'y avait plus de club depuis quinze ans. On est partis de zéro cette année…»

Frère de la légende du Napoli voisin, Hugo Maradona, dont l’expérience d’entraîneur se limite à un passage sur le banc des Puerto Rico Islanders entre 2004 et 2006, est d’abord un dingue de foot. «Il vit le foot 24 heures sur 24. Si vous l'appelez en pleine nuit, il est devant la télé et regarde le championnat argentin, raconte Francesco Orabona. Il n'a pas la mentalité des techniciens de ce niveau, il mise sur le jeu, la progression des joueurs qui ont tous 16 ans chez nous...» (nxp)