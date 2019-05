Il se passe toujours quelque chose dans les ligues inférieures, pour le meilleur ou pour le pire. On avait ainsi commencé la semaine avec Kenan Samardzic, un joueur du FC Sierre, dont le coup-franc complètement foireux «réussi» dans le derby contre le FC Chippis devait aussitôt créer le buzz sur la toile, avec près de 1 million de vues sur Instagram en moins de 24 heures.

Autre geste, mais en revanche somptueux, que celui de Kevin Jacot, attaquant inspiré du FC Béroche-Gorgier (2e ligue). En demi-finale de la Coupe neuchâteloise, l’homme, à la réception d’un dégagement de Basile Guinchard, son propre gardien, a réussi mercredi soir une incroyable reprise de volée dans le style de celle du Néerlandais Marco Van Basten signée en finale de l’Euro 1988 (2-0 contre l’URSS à Munich).

«Il se marque chaque week-end des buts incroyables dans les ligues inférieures mais il y a rarement des caméras pour en témoigner, observe Florian Simonin, l’heureux coach de La Béroche. Cette fois, une caméra était là. La preuve en image existe, et cela change tout au niveau de l’écho d’un but pareil.»

Une preuve que l’on doit au caméraman de Footmag.ch. «Sur le moment, reprend notre interlocuteur, on ne s’est pas vraiment rendu compte de la beauté du geste. En fait, il y a tout dans ce but…»

Sur la pelouse du «Bord du lac», le leader de la 2e ligue neuchâteloise, encore mené à la pause, s’est imposé 4-1 contre le FC Boudry pour valider son billet pour la finale cantonale qui l’opposera à la deuxième garniture du FC La Chaux-de-Fonds (vainqueur du FC Colombier II 6-4 aux tirs au but), le 9 juin à La Maladière.

Les images du but envoyées à Téléfoot

Mais qu’en pense Kevin Jacot lui-même? Allons le lui demander. «Ca va très vite, raconte le buteur, gérant d’un magasin de sport à Colombier. Je n’ai pas vraiment réfléchi, je frappe à l’instinct. Mais quand je vois le ballon partir, je sais que c’est quine. Mon but est d’autant plus important que c’est le 3-1…» Entré à la 55e minute en remplacement de Fonseca, le Van Basten «neuchâtelois» a depuis revu les images de son but venu de nulle part. «C’est vraiment génial. J’avais déjà marqué quelques jolis buts. Mais celui-ci, réussi dans un angle aussi excentré, est une catégorie à part. C’est sans conteste le plus beau but de ma carrière.»

Pour lui donner une meilleure visibilité encore, les images de son geste de la 72e minute ont été envoyées jeudi à Téléfoot, l’émission de TF1. «Je vais enregistrer tous les prochains Téléfoot!», s’exclame Kevin Jacot.

Encore engagé sur les deux tableaux (Coupe et championnat), le FC Béroche-Gorgier compte 5 points d’avance sur son dauphin, le FC Marin, qu’il doit encore affronter. «On veut vraiment aller au bout. Restons concentré sur ce qu’il reste à faire…», conclut le No 9 des Bérochaux.

(nxp)