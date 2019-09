A part l’«affaire Shaqiri», une autre question a taraudé les suiveurs de l’équipe de Suisse toute la semaine. De mémoire des plus anciens suiveurs de la sélection nationale encore en fonction, jamais la «Nati» n’avait pas pris ses quartiers, ni effectué sa conférence de presse d’avant-match ailleurs que dans le stade hôte de la rencontre à suivre. Alors forcément, on a tous commencé à échafauder de sombres théories, du complot ou pas, à propos de ce choix apparemment unique.

Le champignon qui a attaqué les pelouses de Suisse et d’ailleurs a-t-il franchi les frontières du Valais? Le terrain de Tourbillon est-il trop fragile pour supporter les deux séances d’entraînement de la Suisse et de Gibraltar, 24 heures avant le coup d’envoi de la rencontre? Les questions ont même dévié sur l’infrastructure hôtelière du coin et la capacité sédunoise à remplir les critères étoilés de ces Messieurs les footballeurs…

Pendant longtemps, on n’a pas trouvé la solution à ce dilemme qui n’intéressait peut-être, finalement, que nous, les journalistes. Mais pour en être sûr, on a posé la question à Vladimir Petkovic, qui est quand même la personne la mieux placée pour répondre à cette question cruciale. Après, il n’est pas obligé de tout dévoiler de ses plans, mais comme son explication tenait largement la route, on n’a pas de raison de ne pas y croire.

En gros, le «Mister» et sa formation étaient surtout pris par le temps. Entre le retour de Dublin du côté de Cointrin et la partie face à Gibraltar, il y avait moins de 48 heures. Du coup, s’arrêter à mi-chemin entre Genève et Sion pouvait faire sens, d’autant plus que l’équipe gibraltarienne a accepté d’en faire de même.

Son encadrement a prospecté pour trouver un terrain et des hôtels sur la route du Valais et qui pouvaient convenir à tout le monde. Les rencontres avec la presse et les ultimes galops d’essais ont donc eu lieu à Chailly-Montreux, où la vue était tout aussi belle que dans le Vieux-Pays.

On est finalement presque déçu que l'explication soit si simple, non?