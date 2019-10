César Meylan profite de quelques jours de vacances du côté de Las Vegas. «Décompresser en famille après les émotions de cette semaine, ce n'est pas plus mal», sourit le responsable de la performance physique de la fédération canadienne de football. Parce que, depuis mardi, l'équipe nationale du Canada a changé de statut. Dans son pays du moins.

En battant les Etats-Unis 2-0 mardi à Toronto, les Canadiens ont mis fin à 34 ans et 17 matches de disette face à leur voisin et meilleur ennemi. Une victoire précieuse d'un point de vue comptable, mais encore bien davantage sur le plan symbolique. «Il faut bien se rendre compte que cette rencontre n'était même pas diffusée sur une chaîne de sport canadienne, reprend celui qui a grandi à Poliez-le-Grand, dans le Gros-de-Vaud.

L'équipe nationale évolue dans un anonymat certain. Il m'arrive de discuter avec des gens qui ne savent même pas que nos joueurs sont professionnels. Mais lorsqu'on a inscrit le 1-0, il s'est passé quelque chose. Nos supporters sont devenus euphoriques dans le stade. Ce succès a beaucoup fait parler.» Comme s'il y avait un avant et un après ce mardi 15 octobre.

«Il fallait les agresser»

Il faut dire que le contexte, parfaitement géré par le sélectionneur John Herdman, ne pouvait que mener les Canadiens à un exploit, qui n'en est finalement même pas un. César Meylan raconte. «John a l'habitude de donner un thème spécifique à chacun de nos camps. Cette fois-ci, le mot d'ordre était «iron will», une volonté de fer. On a insisté là-dessus durant toute la semaine. Attendre les Américains dans notre moitié de terrain? Ce n'était pas une option. Il fallait les agresser, leur faire mal. Ils l'ont d'ailleurs reconnu sans détour après leur défaite: on en voulait davantage qu'eux sur le terrain.»

Les deux hommes se connaissent bien, eux qui collaborent ensemble depuis leur rencontre en 2010, en Nouvelle-Zélande, et qui ont notamment mené l'équipe féminine canadienne à une double médaille de bronze olympique. «John, c'est un tout bon, louange le préparateur physique vaudois. Il a un immense mérite dans le renouveau que le football est en train de connaître dans le pays. Il a complètement restructuré la pyramide de la discipline ici. Et c'est un formidable motivateur. La Suisse et la Canada ont un point commun: le nombre important de joueurs binationaux. Lui est capable de les convaincre de jouer pour nous.»

«Du retard à rattraper»

Les Canadiens sont à présent lancés dans une course contre la montre. Leur but? Engranger un maximum de points FIFA d'ici à septembre prochain et au début de la phase qualificative pour la Coupe du monde 2022. «Si on veut y participer, on doit faire partie des six meilleures équipes de la zone CONCACAF. Cette victoire face aux Etats-Unis nous a rapporté quelque chose comme seize points et a dû nous permettre de passer septièmes. Sur le papier, on est certainement meilleurs que des formations qui nous devancent, comme la Jamaïque. Mais on a beaucoup de retard à rattraper.» Tout va plus vite avec une nation derrière soi.

Florian Vaney