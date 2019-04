Ancien coéquipier de Romario à Vasco de Gama, un club de Rio de Janeiro, Valdiram (36 ans) a été retrouvé mort dans les rues de São Paulo. L’ancien joueur professionnel, qui a connu plus de bas que de hauts dans sa carrière et dans sa vie en général, était sans domicile fixe et connaissait des problèmes de drogue et d'alcool.

Valdiram Caetano de Morais, un buteur très rapide, formait un trio offensif avec Romario et Edilson, alors qu’il n’avait que 22 ans. Il est devenu meilleur buteur de la Coupe du Brésil 2006, marquant sept buts pour Vasco de Gama. Sa performance avait conduit son équipe en finale contre son plus grand rival Flamengo.

Como esquecer desse gol marcado por Valdiram? Era a semifinal da Copa do Brasil de 2006, um clássico contra o Fluminense.



Esse gol marcado pelo atacante encaminhou a classificação vascaína para a final e ficou na memória dos torcedores.



«Comment oublier le but marqué par Valdiram? C'était lors de la demi-finale de la Coupe du Brésil 2006, un classique contre Fluminense. Ce but, inscrit par l'attaquant, a permis à Vasco de se qualifier pour la finale et a marqué la mémoire des supporters.»

En février 2007, il a été obligé de quitter le club de Rio pour des raisons extra-sportives. Il avait pourtant marqué 14 buts en 32 matches. Suite à son éviction de Vasco de Gama, l’attaquant a porté le maillot de 20 clubs, sans parvenir à s’imposer dans aucun d’eux. Ses problèmes de consommation d’alcool et de drogue ont souvent pris le pas sur ses talents de footballeur. Ses addictions ont plombé sa carrière en 2014 et l’ont conduit à vivre dans la rue en alternant les quartiers de Rio de Janeiro et de São Paulo. C’est dans cette ville qu’il a été retrouvé mort la semaine dernière.

La police locale a indiqué aux médias brésiliens que le corps de l'ancien footballeur portait des traces de violences. Trois hommes ont d'ores et déjà été interpellés dans le cadre d'une enquête ouverte pour homicide.