Manu Domo a toujours été un homme engagé. Déjà comme joueur, il n'hésitait jamais prendre un peu de recul au cours d'une carrière qui l'a mené dans tout ce que le football suisse compte de professionnalisme et de semi-professionnalisme. Toujours, il pensait à son après-carrière et à sa place dans la société. Très intéressé par la condition physique et la préparation, il a beaucoup oeuvré dans ce domaine depuis sa retraite.

Le voilà désormais à la tête d'un magasin d'habits avec son frère Randy. L'inauguration officielle aura lieu ce samedi 24 février, à dix minutes de Genève, en présence de Djibril Cissé. Le Français sera présent dès 19h chez Diamondkool et présentera les derniers modèles de sa marque, Mr Lenoir. Lui aussi pense à son après-carrière, d'ailleurs, et montre qu'il se sent bien en Suisse romande et dans sa périphérie.

(Le Matin)