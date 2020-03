Selon cette étude, publiée mardi, la Premier League anglaise serait la plus impactée si les 92 matches restant à disputer ne pouvaient se jouer, avec un manque à gagner de 1,3 à 1,4 milliard de francs. Elle estime une perte de 740 à 850 millions CHF en termes de droits TV, 263 à 320 millions de manques à gagner sur les partenariats ainsi que 180 à 190 millions de pertes en termes de billetterie et de prestations autour des matches.

Parmi les autres grands championnats, les Espagnols de la Liga pourraient perdre de 840 à 990 millions M CHF (dont 530 à 640 millions en droits TV), les Allemands de la Bundesliga de 685 à 790 millions (315 à 430 en droits TV), les Italiens de la Serie A de 580 à 690 millions (370 à 480 en droits TV) et les Français de la Ligue 1 entre 315 et 420 millions (160 à 215 en droits TV).

L'étude de KPMG ne prend en compte ni les pertes occasionnées par l'arrêt des éventuelles coupes d'Europe, à l'arrêt alors que les huitièmes de finales retour n'ont pas tous été disputés, ni celle des coupes nationales, suspendues également.

A ce jour, la Premier League et la Serie A sont arrêtées jusqu'au 3 avril, tout comme la Bundesliga, suspendue jusqu'au 2, et la Liga, censée reprendre le 5 avril. En France, la Ligue 1 est suspendue «jusqu'à nouvel ordre», sans date de reprise prévue. La Ligue de football professionnel (LFP) a indiqué mardi qu'elle espérait terminer le championnat au 30 juin grâce au report d'un an de l'Euro 2020, sans toutefois fermer la porte à l'étendre au-delà.

AFP