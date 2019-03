Reto Ziegler a marqué son premier but de la saison de MLS à l’occasion du deuxième match disputé par le FC Dallas. Dans la victoire contre le Los Angeles Galaxy au Toyota Stadium (2-0), le défenseur suisse a ouvert la marque sur penalty à la 53 minute.

Another look at Reto Ziegler's goal in the 53rd minute that put FCD up 1-0!#FCDvLA | #DTID pic.twitter.com/heLS1etc2O