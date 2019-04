On savait déjà que certains buts faisaient plus de bruit que d’autres. Aujourd’hui, on a aussi la preuve qu’une réussite peut aller jusqu’à provoquer une onde sismique. Ce fut notamment le cas le 7 avril dernier pour le but du Sédunois Ermir Lenjani, tombé après seulement dix secondes de jeu contre Lucerne.

Salué par une vague d’enthousiasme venue des quelques 9000 spectateurs présents ce jour-là à Tourbillon, le but de Lenjani a en effet provoqué une onde de choc aussitôt captée par un sismographe installé à plus de deux kilomètres du stade!

Selon les explications fournies par Geoblog de l’Université de Lausanne, une équipe du professeur György Hetényi et de son collègue doctorant Shiba Subedi (Institut des sciences de la Terre) pratiquent actuellement des tests en Valais dans le cadre d’un programme pédagogique de prévention du risque sismique en voie d’installation au Népal.

La vibration enregistrée au début du mois ne correspond pas à un événement très important sur l’échelle de Richter (sa magnitude, négative, étant d’environ –1,7 ca. 4 mégajoules), mais elle correspond grosso modo à l’énergie libérée par l’explosion d’un kilogramme de TNT.

Il n’empêche que la réussite express de Lenjani, devenu le nouveau détenteur du but le plus rapidement marqué de toute l'histoire de la Super League, a fait – très légèrement - frémir le sismographe de l’Unil. A Tourbillon, l’effet de surprise du premier but s’est avérée plus forte que l’intensité de l’onde sismique qu’il a provoquée. Tombée quelques minutes plus tard, l’égalisation lucernoise signée Vargas n’a elle pas été «quantifiée».

Au final, le résultat nul (2-2) n’a quant à lui provoqué heureusement aucun dégât… (nxp)