L'ambiance était électrique, mardi soir, aux alentours du Fratton Park de Portsmouth: le club de la ville côtière, qui évolue en League One anglaise (3e division), accueillait en effet le grand rival de Southampton (Premier League) en Coupe de la Ligue. Les deux équipes du «derby de la côte sud» - les deux villes sont distantes de 30 km l'une de l'autre - s'affrontaient pour la première fois depuis sept ans.

Les autorités du Hampshire ont mis sur pied la plus vaste opération policière du pays (selon la BBC), puisque des centaines d'agents ont été mobilisés. Mais cela n'a pas suffi: des heurts entre supporters et forces de l'ordre ont en effet eu lieu avant et après le match, remporté 4-0 par Southampton.

Une vidéo montre ainsi un supporter frapper un cheval policier, avant de prendre la fuite. Poursuivi par le policier montant son cheval, il a fini par être plaqué au sol et maîtrisé, avec l'aide d'autres agents appelés à la rescousse. La vidéo commence à faire le tour des réseaux sociaux (voir ci-dessus).

La police du Hampshire n'a pas encore communiqué le détail des arrestations auxquelles elle a procédé.

L'arrive des fans de Southampton au Fratton Park de Portsmouth s'est faite sous une impressionnante escorte policière: