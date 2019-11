«On est plutôt rassurés par ses déclarations»

Alain Ribaux, conseiller d'État

«Avant d'évoquer la reprise de Xamax par M. Collet, il faut considérer que les Binggeli père et fils ont ramené le club de la 2e ligue inter à la Super League, et qu'ils ont, à chaque promotion, dû s'adapter à un milieu qu'ils ne connaissaient pas forcément. Pour cela, on doit leur dire merci et bravo. Et bravo aussi à eux pour s'être souciés de l'avenir du club. Il faut savoir qu'on parle d'un budget (ndlr: 8 millions) qui peut paraître faible par rapport aux grosses cylindrées du championnat, mais qui reste énorme en fonction du manque de solidité financière. Tout tient à tellement peu de choses: un sponsor qui s'en va, une élimination en Coupe, etc. Donc l'arrivée de M. Collet doit être considérée comme un plus. J'espère qu'il aura vraiment la fibre rouge et noire, parce qu'à mon avis, un club qui possède une telle histoire doit avoir un ancrage régional. On est plutôt rassurés par ses premières déclarations, mais attendons.»

«Ça sent moins la boulette qu'avec Bulat»

Jean-Luc Barbezat, humoriste

«La première chose que je dirai, c'est qu'avec l'arrivée de ce Collet, ça sent moins la boulette qu'avec Bulat! Maintenant, puisque la Revue Vaudoise appartient cette année à des Neuchâtelois, je ne vois pas pourquoi Xamax n'appartiendrait pas à un Vaudois. Ça fait match nul; et ça tombe bien, Xamax à l'habitude des matches nuls. Ah non, pas en Coupe. D'ailleurs en deux matches de Coupe, les Vaudois nous ont mis 13-1 à nous autres Neuchâtelois (ndlr: Bavois a battu Béroche-Gorgier 7-1 et Lausanne a laminé Xamax 6-0): alors, on peut voir arriver ce Vaudois comme un sauveur du foot neuchâtelois! Et puis, on est Romands avant tout: le départ de Binggeli le Neuchâtelois au profit de Collet le Vaudois permettra peut-être de ramener Henchoz le Fribourgeois qui s'était perdu en Valais!»

«Un club est le reflet économique d'une région»

Partick Fischer, journaliste à la RTS

«Il n'y pas de miracle: un club de sport est le reflet économique d'une région, sa vitrine. Vu le tissu économique du canton de Neuchâtel, un club comme Xamax sera condamné à essayer de se maintenir année après année si on ne lui donne pas une nouvelle impulsion. Maintenant, cela fait quand même bizarre qu'un club neuchâtelois soit racheté par un Vaudois. Un club suscite forcément une forme de chauvinisme régional. Même si tous les acteurs de cette reprise ont dit que Lausanne et Neuchâtel étaient deux villes très proches l'une de l'autre, il s'agit tout de même de deux lieux et de deux mentalités bien différents.»

«C'est une solution qui me satisfait»

Stefan Volery, ancien nageur

«C'est une solution qui me satisfait. Du moment qu'on n'allait pas chercher en Tchétchénie! Le club n'est peut-être plus en mains neuchâteloise, mais il reste au moins en mains suisses, et même romandes. Ce Jean-François Collet m'a l'air bien, et je ne sens pas d'esprit spéculatif dans sa démarche. Je savais que Binggeli transpirait un peu financièrement. La Super League lui a peut-être montré ses limites - ce qui n'est pas une critique: on ne peut que lui tirer notre chapeau pour le travail qu'il a accompli. Mais c'était peut-être le moment de changer quelque chose, pour que le club puisse essayer d'aller voir encore un peu plus haut.»

«Collet a peut-être plus de réseaux que Binggeli»

Pierre Thévenaz, ancien joueur de NE Xamax

«A mon avis, cette vente représente une bonne chose pour le club. Christian Binggeli m'avait dit il y a quelques temps qu'il ne pourrait pas tenir les rênes éternellement. Je lui avais dit de faire attention à qui il vendrait. Je ne connais pas Jean-François Collet personnellement, mais ce qu'il a fait à Lausanne parle pour lui. Il a peut-être plus de réseaux que Binggeli pour décrocher de gros contrats et faire grandir le club. Quant au fait que ce soit un Vaudois qui soit propriétaire de Xamax, cela ne me fait ni chaud ni froid: je suis moi-même Vaudois, même si je n'ai jamais vécu dans mon village d'origine de Bullet.»

Propos recueillis par Renaud Tschoumy