On le sait, il ne faut pas se fier aveuglément aux données fournies par Wikipedia, l'encyclopédie en ligne. Mais le club de football lituanien du FK Panevezys, qui milite en deuxième division, a oublié cette règle de base. Et il s'est fait avoir!

Cette semaine, il a fièrement annoncé sur son site officiel le transfert de Barkley Miguel-Panzo, présenté comme un international angolais. Le problème, c'est que les dirigeants du FK Panevezys ne s'étaient basés que sur Wikipedia avant de faire signer l'attaquant franco-angolais de 25 ans!

Or, Miguel-Panzo y était présenté comme un ancien joueur de Queen's Park Rangers, club pour lequel il aurait marqué 45 buts en 36 matches entre 2010 et 2012 (voir ci-dessous). Il aurait également été sélectionné en équipe A angolaise. Fake news! Celui qui est né à Paris n'a jamais porté le maillot de QPR et n'a jamais reçu de convocation de la Fédération angolaise.

Depuis, les données de Miguel-Panzo ont été changées et le club lituanien a présenté ses excuses dans un communiqué publié samedi sur son site: «Les directeurs du club et l'entraîneur n'avaient aucune information sur les éventuels matchs de Barkley au service de la sélection angolaise. Le club s'excuse pour l'apparition d'informations incorrectes sur le site web de FK Paneveyys.»

Mais le transfert a bel et bien été entériné. A Miguel-Panzo de prouver à ses nouveaux dirigeants que, malgré un faux CV, il n'est pas dénué de qualités. Sinon, les dirigeants du club lituanien regretteront longtemps leur manque de sérieux.

(Le Matin)