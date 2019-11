Il n’y a jamais vraiment eu le feu au lac ou dans la maison de Vladimir Petkovic, au Kybunpark de St-Gall. Le sélectionneur national n’a pas cédé à la panique non plus quand il a appris le forfait de Haris Seferovic lors de la période d’échauffement. Il s’agissait-là du septième forfait d’un joueur offensif de sa formation pour cette partie et pour un petit pays comme la Suisse, ça commençait à faire beaucoup, à faire trop, et il aurait peut-être fallu s’inquiéter un peu plus tôt.

Car en deuxième mi-temps, le jeu de la Suisse a manqué d’un peu de l’«urgence» dont elle avait pourtant su faire preuve en tout début d'affrontement. Albian Ajeti manquait à peu près tout ce qu’il tentait, Ruben Vargas, appelé de dernière minute après l’alerte connue par le buteur de Benfica à la cuisse gauche, montrait sur plusieurs de ses prises de balle son absence d’expérience au niveau international, et les minutes s’égrainaient dangereusement. Les Helvètes ont baissé de rythme et même commencé à s’exposer à des contres heureusement mal gérés par la Géorgie.

Heureusement donc, Cédric Itten, qui n’a appris que samedi dernier qu’il allait devoir remplacer Josip Drmic dans le groupe, lui qui n'avait tâté jusqu'ici que des sélections de jeunes, était sur le banc. Alors que la Suisse devenait de plus en plus inoffensive, le public l’a réclamé et le «Mister» lui a donné son chouchou. Il n’avait de toute façon pas vraiment le choix des armes... Bien lui en a pris, puisque sur ce qui devait être son deuxième ou troisième ballon depuis son entrée de la 71e minute, l’homme aux six buts en Super League cette saison a réussi un vrai geste de buteur, transformant un ballon en or en qualification quasi assurée pour l’Euro 2020.

Quatorze matches sans défaite

Un bien joli but, mais la réussite du néophyte ne doit pas cacher le fait que cette formation a prouvé que les absents n’ont pas toujours tort. Car il y a tout de même deux questions qui se posent, après cette rencontre où Steffen a arpenté le flanc gauche pendant 92 minutes. A quoi bon convoquer six latéraux de métier (Lichtsteiner, Mbabu, Lang, Rodriguez, Benito et Moubandje) si c’est pour n’en utiliser qu’un? Pourquoi jouer en 3-4-3 avec seulement trois joueurs offensifs, alors qu’on savait les attaquants et ailiers présents forcément trop «légers» au niveau international?

La Suisse est la seule formation de ce groupe à avoir réussi un six sur six contre la Géorgie et c’est en grande partie ce qui lui permet aujourd’hui de voyager les chaussures légères en direction de Gibraltar. C’est à peu près tout ce qu’on gardera de ce match.

On retiendra aussi cette jolie statistique: la «Nati» est invaincue en qualification pour un Euro ou un Mondial depuis quatorze rencontres à domicile. Elle bat son record qui restait scotché à treize et qui datait de 1989 et 1994. On peut toujours faire mieux.

Robin Carrel, Saint-Gall

