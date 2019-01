Lors du match de Coupe de mercredi soir entre Manchester City et Burton Albion, les Citizens se sont imposés 9-0 grâce notamment à un quadruplé de Gabriel Jesus. Mais également des réussites de De Bruyne, Zinchenko, Foden, Walker et Riyad Mahrez. Phil Hampson est probablement la personne qui a le plus jubilé sur ce neuvième et dernier but de l'Algérien de Manchester City.

La raison? Il avait parié sur une victoire de l'équipe mancunienne 9-0 avec un premier but de Kevin de Bruyne. Et qui avait ouvert la marque après cinq minutes de jeu seulement? Le Belge, évidement!

@SkyBet @ManCity @DeBruyneKev @Mahrez22 thank you Kevin for the first goal and thank you Riyad for the last goal pic.twitter.com/Bryod3WLZ8