Le match de Ligue Europa entre Dudelange et le club d'Azerbaïdjan de Qarabag a été interrompu par l'arbitre, jeudi au Luxembourg, après le survol du terrain par un drone portant un drapeau de la région séparatiste du Haut-Karabagh.

A la 36e minute de jeu, la rencontre a été interrompue alors que Qarabag menait 2 à 0. En cause, un drone qui portait, selon les images diffusées par RMC Sport, un drapeau de cette région séparatiste, rattachée à l'Azerbaïdjan mais à majorité arménienne.

Un conflit a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan durant les années 90 autour de l'enclave du Haut-Karabagh, faisant environ 30'000 morts. Un cessez-le-feu a été signé en 1994, mais depuis, les relations entre les deux pays demeurent tendues, avec de fréquents échanges de tirs à la frontière.

Ce n'est pas la première fois que ce conflit a des répercussions dans la sphère du football. Ainsi, le milieu de terrain arménien d'Arsenal, Henrikh Mkhitaryan, ne s'était pas rendu à Bakou, en Azerbaïdjan, pour la finale de Ligue Europa perdue face à Chelsea en mai dernier.

Jeudi, le match a repris après environ 20 minutes d'arrêt, et Qarabag a inscrit un troisième but avant la mi-temps.

The game between Dudelange and Qarabag has been suspended.



A drone flying an Armenia flag flew over the stadium, and the Quarabag [Azerbaijan] players starting kicking footballs at it. pic.twitter.com/LdGEzqbW7r