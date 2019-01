C’est le genre d’histoire dont raffole la Coupe de France et qui en font sa légende aussi. Ce samedi après-midi, dans un 32e de finale pour le moins déséquilibré, Malo Rolland, gardien du Stade Pontivyen, qui milite en national 3, affrontera l’En Avant Guigamp (L1), un club qu’il connait particulièrement bien pour en être l’un des éducateurs chargés de la formation des jeunes portiers (de 12 à 15 ans).

Sur le coup de 15 heures, il retrouvera donc un club et des installations (celles du Roudourou, inaugurées par son père en 1990 lors d’une victoire contre le PSG) qu’il fréquente habituellement chaque jour de la semaine pour son travail.

Supporter de Guingamp le reste de l’année, Rolland, qui fut pendant plusieurs saisons l’un des portiers remplaçants du club breton sans réussir à y faire sa place en tant que titulaire en L1, ne fera toutefois pas de sentiment ce samedi. Quand bien même les émotions risquent de l'assaillir et de se bousculer dans sa tête au coup d’envoi.

«Depuis le tirage au sort, je profite de chaque instant, a confié le portier, fortement sollicité par les médias français avant de l’être certainement aussi sur la pelouse. Il y a eu beaucoup d’échange et de chambrage avec les joueurs ainsi qu’avec le staff professionnel. J’ai été formé pendant sept ans par Guingamp. C’est la belle histoire. Si on réalise l’exploit, j’irai sur la pointe des pieds au bureau et sur le terrain…»