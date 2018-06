Un enfant piège la sécurité pour approcher Ronaldo

Championne d'Europe en titre, la sélection du Portugal a été fêtée avec enthousiasme avant son départ pour la Coupe du monde en Russie samedi.

Si les nombreux fans présents à l'aéroport de Lisbonne sont restés à distance, un garçon de 8 ans est parvenu à voir son idole de très près.

Le petit Rafael a déjoué le dispositif de sécurité pour courir les bras ouverts vers l'attaquant du Real Madrid. «Il m'a dit que j'étais rapide comme une flèche», a-t-il raconté fièrement à la chaîne de télévision portugaise SIC.

Et son audace fut récompensée: il est rentré chez lui avec une dédicace sur son maillot et une photo aux côtés du quintuple Ballon d'Or, précise le quotidien espagnol Marca.

Cristiano Ronaldo had a surprise visitor at the airport ????



A child broke through security to see him...



And got photos and an autograph from his idol ??



???? https://t.co/jD40MSHU1s pic.twitter.com/vf0VnEwSxa