«C'est faux tout simplement, ça n'a apporté aucune information sur la liste finale des 23.» Par ce démenti très clair vendredi soir en conférence de presse, Roberto Martinez a dégonflé le «Matelas Gate» qui avait secoué la Belgique du football pendant toute la journée.

Un reportage de VRT sur les matelas de l'équipe nationale fabriqués de manière individuelle et spécifique pour chaque joueur avait déclenché une immense polémique. En analysant les images, Het Laatste Nieuws constate qu'un nom figure sur chacun des 23 matelas.

Et conclut que les joueurs qui n'ont pas leurs matelas - Matz Sels, Leander Dendoncker, Christian Kabasele, Adnan Januzaj et Jordan Lukaku - n'iront pas à la Coupe du monde.

«Nous avons dû mettre des noms aléatoires»

Frank Verschuere, directeur de LS Bedding, la société spécialisée dans les matelas, s'est expliqué sur cette histoire belge qu'il considère comme un «énorme malentendu» sur le site de la Dernière Heure.

«Quelle tempête pour rien! Je le jure sur la tête de tout le monde que j'aime: nous ne connaissons pas les noms. Nous avons envoyé 23 matelas en Russie et avons dû mettre des noms aléatoires, mais ce sont surtout les boxsprings qui sont importants. C'est sur place, en Russie, que nos équipes techniques vont régler ces boxspring selon les profils de chaque joueur. On a les données des 27 Diables. Seul Mignolet était absent. On va d'ailleurs lancer un communiqué en accord avec l'Union belge», a-t-il promis.

Dans le même temps, Roberto Martinez s'est dit déçu: «Ce sont des informations qui sont arrivées aux oreilles des supporters, des familles des joueurs. Ces gens méritent la vérité.»

Nul doute que la sélection officielle de la Belgique dévoilée lundi sera l'une des plus attendues avant la Coupe du monde. (Le Matin)