L'émotion est grande ce samedi dans le football britannique après le décès de Liam Miller à l'âge de 36 ans des suites d'un cancer.

Le milieu de terrain, qui comptait 21 sélections avec l'Irlande, était passé par l'Ecosse, l'Angleterre, le Danemark, l'Australie, l'Irlande et les Etats-Unis pendant une longue et riche carrière.

Il avait porté le maillot de Manchester United à quelques reprises entre 2004 et 2006. Ses anciens clubs, dont United et le Celtic notamment, lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Everyone at #CelticFC is deeply saddened to hear of the passing of former midfielder Liam Miller. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this time.



RIP Liam, YNWA. pic.twitter.com/vMkT1CtJ2m