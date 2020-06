La carrière d’un footballeur est faite de rencontres et de... retrouvailles. Voilà ce que doit se dire Ebenezer Assifuah, l’ancien attaquant du FC Sion sous le maillot duquel il avait inscrit 18 buts et offert 15 passes décisives en 107 matches disputés entre 2013 et janvier 2017, date de son départ dans l’Hexagone (il avait alors signé au Havre).

Arrivé en fin de contrat en Normandie au terme d'une saison où il n'a que très peu joué, Assifuah a rebondi au FC Pau pour y retrouver Didier Tholot, un coach avec lequel il avait principalement remporté la Coupe de Suisse en 2015 (3-0 contre Bâle) et participé à l’aventure européenne qui s'en était suivi. Lors de la phase de poule de l’Europa League, le Ghanéen s’était notamment fait l’auteur du but égalisateur à Anfield, le 1er octobre 2015 (1-1).

Ce soir-là, face au Liverpool de Jürgen Klopp, il avait répondu à la rapide ouverture du score signée Lallana (4e).

«Un gros bosseur, capable de mettre le feu»

Moins de cinq ans plus tard, Didier Tholot se félicite de pouvoir à nouveau compter sur les services de son ex-attaquant, dont la durée du contrat n'a pas été communiquée. «C’est quelqu’un que je connais bien, a convenu l’ancien technicien de Tourbillon sur le site de son nouveau club. Il peut nous apporter quelque chose de bien.» Mais comment définir plus particulièrement les qualités du porteur du No 18? «Il ne lâche rien et va vite vers l’avant, reprend son nouvel entraîneur. C’est un gros bosseur, capable de mettre le feu dans les défenses adverses.»

Sous les couleurs du Ghana en 2013, l’explosif Assifuah avait terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde des moins 20 ans qui s’était disputée en Turquie avec six réussites.

Il n’est pas interdit de penser que d’autres joueurs du FC Sion, anciens ou actuels, pourraient bientôt rejoindre Didier Tholot en Ligue 2.

N.JR