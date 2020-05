Et si la future grande star brésilienne s’appelait Matheus Cunha? A 20 ans, l’ancien joueur du FC Sion est en train d’éclater en Bundesliga. Transféré en février dernier pour quelque 20 millions de francs de Leipzig au Hertha Berlin où il a signé un contrat longue durée (jusqu’au 30 juin 2024), Cunha y avait réussi des débuts fracassants en marquant un but lors des deux dernières journées avant la suspension du championnat, contre Fortuna Düsseldorf d’abord (3-3) puis Werder Brême (2-2).

N’ayant rien perdu de ses bonnes habitudes, le Brésilien a récidivé lors de la reprise en Bundesliga en inscrivant un but magnifique contre Hoffenheim, avant de participer vendredi soir au festival offensif de sa nouvelle équipe dans le derby contre Union (4-0).

Matheus Cunha le week end dernier face à Hoffenheim ???????? https://t.co/1CQVbEFTdC — 3èmeMiTemps (@_3emeMiTemps) May 22, 2020

«Il a envie de réussir, il sait jusqu'où il veut aller»

Le doute n’est plus permis: avec quatre buts lors des quatre dernières sorties d’Hertha, Cunha est en feu. «Il est en train d’exploser, estime d’ailleurs José Sinval. Le but qu’il a signé contre Hoffenheim est phénoménal. Mais je sais qu’au fond de lui, il a envie d’en montrer encore plus. Il a envie de réussir, il sait jusqu'où il veut aller. C’est rare de voir un joueur aussi fort…»

Incorporé dans le staff technique du FC Sion, l’ancien joueur du Servette FC (où il a évolué de 1986 à 1995) connaît bien son jeune compatriote. En Valais, c’est lui qui l’avait accueilli, le logeant à la maison et allant jusqu’à lui faire à manger. «Il a dormi chez moi durant toute une année. Ses parents me faisaient confiance. Je le considérai comme un fils. Quand il n’était pas convoqué, il lui arrivait de pleurer. Il en voulait déjà tellement…»

Cunha, c’est la joie et la spontanéité sud-américaine associée à un état d’esprit «européen». «Alors qu’il était encore un gamin, reprend l’ancien enchanteur des Charmilles, il affichait déjà la maturité d’un adulte. Il a d’ailleurs très vite voulu apprendre le français afin de faciliter son intégration.» Sous le maillot du FC Sion, le transfuge du FC Coritiba allait enquiller 10 buts en 32 matches et délivrer 8 passes décisives.

Il a gagné en explosivité

En janvier dernier, l’ancien attaquant de Tourbillon s’était montré décisif avec les M23 brésiliens (10 matches/8 buts), à l’occasion des éliminatoires pour les JO de Tokyo, en Colombie. «Je pense qu’il a largement les moyens de pousser la porte de l’équipe A. Il faudrait être fou pour passer à côté d’un tel talent.»

Si Cunha a franchi une nouvelle étape dans sa vie de footballeur, c’est aussi parce qu’il a gagné en explosivité. «Très fort techniquement, reprend notre interlocuteur, admiratif, il est incroyable de justesse et de précision dans les seize mètres. Au niveau de la finition, il a toujours le geste juste, celui d’un tueur, très froid, presque méthodique. C’est en même temps un joueur élégant. A Sion, il lui manquait encore le changement de vitesse, la capacité d’accélérer au démarrage, de perforer, précisément ce qui lui permet de faire la différence aujourd’hui.»

Avec son ancien protégé, Sinval continue de maintenir le dialogue à distance. «Après chacun de ses buts, je lui envoie un petit message. Je l’encourage à ma manière, il me répond…Parfois, on s’appelle aussi.»

Où Matheus Cunha s’arrêtera-t-il? «Le moment venu, il ira dans un très grand club, au Bayern Munich par exemple si l’on ne parle que de l’Allemagne. Mais son rêve serait de jouer un jour dans un grand club en Espagne, un championnat qui conviendrait peut-être encore plus à son style.» Depuis son départ de Tourbillon, la valeur du joueur a été multipliée par dix pour atteindre 17 millions de francs. «Même 30 ou 40 millions, ce n’est pas cher pour un joueur de sa trempe.»

Constantin voit en lui un futur Thierry Henry

Pour Christian Constantin aussi, Cunha a l’étoffe d’un futur très grand. Quelques jours après le triplé qu’il avait signé contre Thoune, le Brésilien avait quitté la Porte d’Octodure à l’été 2018 moyennant un chèque de 15 millions d’euros. «J’ai toujours pensé que l’on pouvait en faire l’équivalent d’un Thierry Henry», glisse le patron de Tourbillon.

En attendant, à Berlin, le clan Cunha s’apprête à s’agrandir avec la naissance de leur premier enfant, un garçon. «Le terme de la grossesse est pour le 27 mai, jour de l’anniversaire du papa, précise José. Il ne pourrait recevoir de plus beau cadeau…»

Nicolas Jacquier