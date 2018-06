Shib Shankar Patra, qui habite à Calcutta, entretient une passion absolue pour l'Argentine depuis la victoire de Diego Maradona et des siens à la Coupe du monde 1986. «Pour moi, Messi est un prolongement de Maradona. Tout le monde dans ma famille aime Messi. On aime son attitude, on aime tout chez lui», a raconté Patra à l'AFP devant sa maison, désormais recouverte de rayures verticales bleues et blanches, à l'image du maillot des Argentins. «Je vais prier chaque jour pour la victoire de l'Argentine. Rien ne me procure plus de joie que les voir gagner sur le terrain», a-t-il ajouté.

Ce vendeur de thé rêvait de voyager jusqu'en Russie pour la compétition mais n'a pas réussi à récolter les fonds nécessaires. «J'ai économisé 60 000 roupies (890 dollars) mais ce n'était pas assez pour me payer le voyage», a-t-il regretté. «Je regarderai les matches de l'Argentine à la télévision et j'encouragerai mes joueurs préférés.»

Lui et sa famille ont également prévu des festivités pour l'anniversaire de Messi le 24 juin, pendant le Mondial. «On va manger un gâteau et distribuer des t-shirts avec le visage de Messi», a déclaré Patra, lui-même père de deux enfants, qui a également décoré chaque pièce de sa maison avec des posters de Messi à taille réelle.

Malgré une population de 1,25 milliard d'habitants, l'Inde peine en football et son équipe nationale, qui n'est classée qu'à la 97e position au classement de la Fifa, n'a jamais participé à une Coupe du monde.

Mais le pays s'enflamme pour le foot pendant le Mondial, en particulier dans la métropole de Calcutta. (AFP/Le Matin)