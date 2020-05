Le 23 avril, le défenseur central turc Cevher Toktas avait amené son fils, Kazim, à l'hôpital avec des symptômes s'apparentant à ceux du coronavirus. Quelques minutes plus tard, les deux personnes ont été placées en quarantaine. Plus tard encore, l'homme a appelé à l'aide. Placé en soins intensifs, l'enfant était décédé quelques heures plus tard à l'hôpital de Bursa.

Dans un premier temps, une cause naturelle avait été annoncée pour le décès du fils de Cevher Toktas. Les morts pour insuffisance respiratoire sont fréquentes dans les cas de coronavirus. Le lendemain, le garçonnet a été enterré, tout le monde pensant à un décès lié au Covid-19 qui a infecté plus de 100'000 personnes en Turquie.

Etouffé avec un oreiller

Cevher Toktas a vécu onze jours avec son terrible secret sur la conscience avant de se rendre au poste de police et de passer aux aveux. Il a confessé avoir étouffé son fils avec un oreiller lorsqu'il s'est retrouvé seul avec lui dans la chambre d'hôpital. «Durant 15 minutes, j'ai appuyé le coussin sans le relever, a-t-il déclaré à la police. Mon fils se débattait pendant ce temps. Lorsqu'il a arrêté de bouger, j'ai retiré le coussin et ai appelé les médecins pour éviter que l'on me soupçonne.»

Selon les médias turcs, il aurait ensuite détaillé «ne pas aimer son fils» et «ne l'avoir jamais aimé depuis sa naissance.» Selon ses dires, il s'agit là de la seule raison ayant précipité son geste fatal.

Cevher Toktas va être jugé pour son geste et risque la prison à perpétuité. Les autorités turques ont ordonné l'exhumation du petit garçon pour une autopsie.

