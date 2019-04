Triste nouvelle en ce lundi matin. Attaquant tchèque de 28 ans, Josef Sural est mort dans un accident de bus en Turquie, a annoncé son club Alanyaspor.

Après le match nul sur le terrain du Kayserispor (1-1), l'international aux 19 sélections et six coéquipiers ont loué un bus pour rentrer. En chemin, le conducteur se serait endormi et aurait provoqué l'accident. D'autres médias parlent de deux chauffeurs fatigués. Les circonstances ne sont pas encore claires.

Selon l'agence turque Anadolu, les sept joueurs (Caulker, Dlajma, Baiano, Cissé, Welinton, Sackey et Sural) ont été amenés à l’hôpital. C'est là-bas que Josef Sural, gravement blessé, a dû être opéré. Mais, malgré l'intervention des médecins, il n’a pas pu être sauvé. Les autres joueurs ont été légèrement blessés.

Une enquête a été ouverte.

Kayseri deplasman? dönü?ü 7 futbolcumuzu ta??yan özel minibüsün yapt??? kazada a??r yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yap?lan tüm müdahalelere ra?men kurtar?lamad?. Ba??m?z sa?olsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 29 avril 2019

(nxp)