Ainsi que le relaie «Sky Sports», l’arrière anglais de Derby County (Championship) Andre Wisdom (27 ans) a été poignardé samedi soir à Liverpool.

Le joueur qui avait évolué dans la structure de formation des Reds et qui avait porté à dix reprises de maillot de la sélection Espoirs a été agressé alors qu’il sortait de sa voiture. Lors de cette tentative de vol, il a subi plusieurs coups et a été hospitalisé. Son club a communiqué qu’il se trouve «dans un état stable».

Wisdom is currently in a stable condition and we wish him a speedy recovery ????