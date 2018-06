Le milieu de terrain américain Collin Martin, qui évolue avec Minnesota United dans la MLS, a révélé son homosexualité sur son compte Twitter. Martin, 23 ans, devient ainsi le seul footballeur de MLS ouvertement gay depuis la retraite définitive du milieu défensif des Los Angeles Galaxy, Robbie Rogers, l'an passé.

Ce dernier avait fait son «coming-out» en même temps qu'il avait annoncé la fin de sa carrière en 2013, puis était revenu sur sa décision. «Ce soir mon équipe Minnesota United organise une "Soirée des Fiertés". C'est une soirée importante pour moi. Je vais annoncer que je suis un joueur de MLS gay», a tweeté Collin Martin avant un match entre son club et le FC Dallas dans le cadre du Pride Month, un mois de festivités destinées à donner plus de visibilité aux communautés homosexuelles.

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me — I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforall pic.twitter.com/cOJQXfrBiv